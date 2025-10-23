Egyelőre elmarad az ünnepi hangulat: gyengüléssel kezdte a napot a forint

Nézzük mit csinál a forint október 23-án
A forint az euró ellenében hétfő reggel óta egy igen szűk, nagyjából 1,3 forintos sávban mozog a 388,7 és a 390-es szint között.
Jelenleg 389,8 forint az árjegyzés.
Eközben a dollárral szemben már jelentőset, 3 forintot (-1%) gyengült a magyar deviza. Ez annak is köszönhető, hogy a hét eleje óta a dollár index is erősödésbe kezdett.
Ennek köszönhetően most 336 forintot kell adni egy dollárért cserébe.
Fájdalmas döntést hozhat repülőgépeiről a Wizz Air
Tárgyalnak az Airbusszal.
Váratlan felfedezést tettek a Covid-vakcinákról, nagyszabású vizsgálat készül
Fontos szerepet kaphatnak a daganatterápiában az mRNS-oltások.
Ursula von der Leyen hatalmas muníciót kapott az egész EU-t felforgató tervéhez
Egy kutatás lerántotta a leplet az Európai Unió legfontosabb eszközéről.
Itt van Amerika új szankciós csomagja az oroszok ellen - Trump tényleg lemondta találkozóját Putyinnal
Megbénítják Oroszország két gigantikus energetikai cégét.
Új információk érkeztek: megvan, mi lehet Orbán Viktor és Donald Trump nagy megállapodásában
Szijjártó Péter új dimenziókat emleget.
Nagy fordulat a Teslánál!
A piac mégis csalódott.
Kiderült az igazság a Louvre-rablásról: az elavult kamera az egyik fő felelős
Több biztonsági hiányosság tette lehetővé a lopást.
Szlovákia feladta az ellenállást: órákon belül életbe lép az EU történetének egyik legkeményebb szankciócsomagja
Ez lesz a 19. szankciós csomag Oroszország ellen.
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod