Egyelőre elmarad az ünnepi hangulat: gyengüléssel kezdte a napot a forint
Egyelőre elmarad az ünnepi hangulat: gyengüléssel kezdte a napot a forint

Portfolio
A forint gyengüléssel kezdte a csütörtöki napot mind az euróval, mind a dollárral szemben. Jelenleg 336 forint körül alakul a dollár, és a 390-es szint közelében van az árfolyam az euró ellenében. Bár október 23. nemzeti ünnep miatt a hazai piacok zárva tartanak, a nemzetközi kereskedés tovább zajlik, így a forint mozgását elsősorban a globális hangulat és a külföldi hírek befolyásolják. A piac figyelme most különösen azokra az amerikai lépésekre irányul, amelyekkel Donald Trump kormánya új olajszankciókat jelentett be Oroszország ellen, ami közvetve a devizapiacokat is mozgathatja.
Nézzük mit csinál a forint október 23-án

A forint az euró ellenében hétfő reggel óta egy igen szűk, nagyjából 1,3 forintos sávban mozog a 388,7 és a 390-es szint között.

Jelenleg 389,8 forint az árjegyzés.

Eközben a dollárral szemben már jelentőset, 3 forintot (-1%) gyengült a magyar deviza. Ez annak is köszönhető, hogy a hét eleje óta a dollár index is erősödésbe kezdett.

Ennek köszönhetően most 336 forintot kell adni egy dollárért cserébe.

