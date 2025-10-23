Egyelőre elmarad az ünnepi hangulat: gyengüléssel kezdte a napot a forint

A forint az euró ellenében hétfő reggel óta egy igen szűk, nagyjából 1,3 forintos sávban mozog a 388,7 és a 390-es szint között.

Jelenleg 389,8 forint az árjegyzés.

Eközben a dollárral szemben már jelentőset, 3 forintot (-1%) gyengült a magyar deviza. Ez annak is köszönhető, hogy a hét eleje óta a dollár index is erősödésbe kezdett.

Ennek köszönhetően most 336 forintot kell adni egy dollárért cserébe.