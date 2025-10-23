  • Megjelenítés
Kamatot vágott a török jegybank, így 40% alá mentek
Gazdaság

Kamatot vágott a török jegybank, így 40% alá mentek

MTI
A török központi bank az elemzői várakozásoknak megfelelő mértékű kamatcsökkentésről döntött csütörtökön.

Az irányadónak számító hétnapos repóműveletek kamatát az eddigi 40,5 százalékról 39,50 százalékra vitte le a jegybank. A török központi bank előző kamatdöntő ülésén, szeptember 11-én elemzők által vártnál erőteljesebben, 43 százalékról 40,5 százalékra csökkentette a kamatot.Csütörtökön a jegybank az egynapos hitelkamatlábat 43,5 százalékról 42,5 százalékra, a hitelkamatot pedig 39 százalékról 38 százalékra szállította le.

A török jegybank célja, hogy

megteremtse az 5 százalékos középtávú inflációs cél eléréséhez szükséges feltételeket.

Törökországban az éves infláció 33,29 százalékra emelkedett szeptemberben az augusztusi 32,95 százalékról, először jegyeztek föl növekedést 15 hónapon belül.

A jegybank csütörtöki kamatdöntő ülése után kiadott közleményében megerősítette elkötelezettségét a szigorú monetáris politika mellett az árstabilitás megteremtéséig. Kiemelte, hogy döntéseit a tényleges és a várható infláció, valamint annak mögöttes trendje fogja alakítani. Jelezte továbbá, hogy óvatosan fogja módosítani a kamatlábakat és kész a szigorításra, ha az infláció eltér az időközi céloktól.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
forintdevizaárfolyam
Gazdaság
A 390-et kerülgeti a forint Trump újabb szankciói után
Pénzcentrum
Drága halottak napja vár a temetőző magyarokra: durván fizethet, aki ilyen sírokat látogatna 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility