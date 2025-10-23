Kamatot vágott a török jegybank, így 40% alá mentek

A török központi bank az elemzői várakozásoknak megfelelő mértékű kamatcsökkentésről döntött csütörtökön.

Az irányadónak számító hétnapos repóműveletek kamatát az eddigi 40,5 százalékról 39,50 százalékra vitte le a jegybank. A török központi bank előző kamatdöntő ülésén, szeptember 11-én elemzők által vártnál erőteljesebben, 43 százalékról 40,5 százalékra csökkentette a kamatot.Csütörtökön a jegybank az egynapos hitelkamatlábat 43,5 százalékról 42,5 százalékra, a hitelkamatot pedig 39 százalékról 38 százalékra szállította le.

A török jegybank célja, hogy

megteremtse az 5 százalékos középtávú inflációs cél eléréséhez szükséges feltételeket.

Törökországban az éves infláció 33,29 százalékra emelkedett szeptemberben az augusztusi 32,95 százalékról, először jegyeztek föl növekedést 15 hónapon belül.

A jegybank csütörtöki kamatdöntő ülése után kiadott közleményében megerősítette elkötelezettségét a szigorú monetáris politika mellett az árstabilitás megteremtéséig. Kiemelte, hogy döntéseit a tényleges és a várható infláció, valamint annak mögöttes trendje fogja alakítani. Jelezte továbbá, hogy óvatosan fogja módosítani a kamatlábakat és kész a szigorításra, ha az infláció eltér az időközi céloktól.

