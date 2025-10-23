Luxuscikk lett a narancslé, de most éppen csökken az ára

Egy liter 100 százalékos narancslé ára 4 év alatt megduplázódott itthon a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint. Most szeptemberben 1170 forintot kell fizetni egy literért, szemben a 2021-es 500 forinttal.
Az Online Árfigyelő adatai szerint a narancslevek átlagára egy literre vetítve valamivel 1200 forint felett állt az elmúlt hónapokban, de októberben egyértelmű csökkenés indult el. Ettől persze aligha kerül vissza a narancslé a magyar családok asztalára, hiszen ez néhány 10 forintos mérséklődést jelent.
Csak októberre szűrve, a Hohes C és a Rauch narancslevek kerülnek a legtöbbe, 1400-1600 forintba literenként. Eközben a saját márkás üdítők 700-800 forint körül forognak a boltokban. Az üdítők egy-két kivételtől eltekintve 100 százalékos gyümölcstartalommal rendelkeznek.
A narancslé ára igen hektikusan mozgott az elmúlt időszakban
A fagyasztott, sűrített narancslé (Frozen Concentrated Orange Juice – FCOJ-A) határidős árfolyama a Nemzetközi Árutőzsdén 2025 elején még a 2024-es rekordmagasságok közelében, körülbelül 514 cent/fonton (azaz 11,29 dollár/kg, ami 3 771 forint/kg) állt. Februárban azonban példátlan, mintegy 36 százalékos havi zuhanás következett, amelynek nyomán március közepére 243 cent/font (5,34 dollár/kg, 1 784 forint/kg) körüli mélypontra süllyedt az árfolyam. Az év második felében a piac fokozatosan stabilizálódott: október közepén az FCOJ-A 183–205 cent/font (4,02–4,51 dollár/kg, azaz 1 343–1 507 forint/kg) sávban mozgott, ami mintegy 59 százalékos éves visszaesést jelent.
A 2025-ös áralakulás mögött döntően a kínálati tényezők álltak, különösen Brazília és Florida terméskilátásai. Brazíliában a 2024/25-ös narancstermés mindössze 230,9 millió 40,8 kilogrammos ládára csökkent, ami
több mint harminc éves mélypontot jelentett.
Ennek oka az aszály, a szélsőséges hőhullámok és a citruszöldülés nevű betegség terjedése volt. Bár a 2025/26-os szezonra májusban még 314,6 millió ládás javulást vetítettek előre, a szeptemberi frissítés már 306,74 millióra mérsékelte az előrejelzést a gyümölcshullás és a fertőzöttség miatt. Utóbbi szeptemberre a brazil citrusövezet csaknem felét érintette, ami tartós kínálati kockázatot jelent. Eközben Floridában a termelés történelmi mélypontra, 12 millió láda körülire esett, így az Egyesült Államok narancslé-ellátása nagymértékben importra szorult.
A készletek alakulása is feszes piaci környezetet jelez
A brazil exportőrök szövetségének (CitrusBR) adatai szerint 2024 végén a narancslékészletek 351 ezer tonnával történelmi mélypontra süllyedtek. Bár 2025 közepére 146 ezer tonnával sikerült növelni a készletállományt, ez még mindig szűkös szintnek számít, amely alapvetően támaszt nyújtott volna az áraknak, ha a keresleti oldal nem gyengült volna jelentősen.
A fogyasztói kereslet ugyanis a magas árak és a minőségi problémák (alacsonyabb cukor-sav arány, kesernyésebb íz a HLB miatt) miatt visszaesett. Számos piacon 2025 elején és közepén a narancsléalapú termékek értékesítése csökkent, és a Nielsen adatai szerint bár ősszel némi ármérséklődés volt tapasztalható, a bolti árak még mindig történelmi csúcsközeli szinteken maradtak.
A vámok sem tettek jót a piacnak
Az év során a politikai és külkereskedelmi események is erősen befolyásolták az árfolyamot. 2025 júliusában az Egyesült Államok széles körű vámemeléseket jelentett be Brazíliával szemben, ami azonnali, mintegy 25 százalékos árfolyam-emelkedést okozott az FCOJ-határidős jegyzésekben. Amikor azonban néhány héttel később közzétették a mentességi listát, a piac éles korrekcióval reagált, és rekord közeli heti esés következett. Ezek a fejlemények extrém volatilitást hoztak egy egyébként is szűk likviditású piacon.
Mit várhatunk?
Magyarországon az üdítő- és gyümölcslépiac áralakulásának ütemét több, egymással összefonódó tényező határozza meg.
A nagy kereskedőláncok és palackozók jellemzően 3–9 hónapos szerződéses ciklusokban dolgoznak,
így a tőzsdei ármozgások csak késéssel jelennek meg a bolti árakban. A forint árfolyama is kulcsszerepet játszik: az euróval szembeni erősebb hazai fizetőeszköz gyorsíthatja a kiskereskedelmi árak csökkenését. Az inputköltségek oldalán az európai cukorárak 2025-ös esése enyhítheti az üdítőipar költségnyomását, míg a keresleti oldalon az NFC (nem sűrítményből) és a kevert gyümölcslevek felé való elmozdulás csökkentheti a tiszta narancslé iránti igényt. Végül a kereskedelempolitikai tényezők – különösen az USA és Brazília közötti vámhelyzet – szintén meghatározóak lehetnek: a magas vámok EU-túlkínálatot és alacsonyabb árakat, míg azok visszavonása ennek ellenkezőjét válthatja ki.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
