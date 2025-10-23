  • Megjelenítés
Orosz kémeket fogtak Londonban? Három embert tartóztattak le
Orosz kémeket fogtak Londonban? Három embert tartóztattak le

Három embert letartóztatott a londoni Metropolitan Police, akiket azzal gyanúsítanak, hogy együttműködtek az orosz titkosszolgálattal – írja a Sky News. A rendőrség tájékoztatása szerint a házkutatások még zajlanak az érintett helyszíneken.

London nyugati és déli részén összesen három férfit tartóztattak le, a 44-48 év közötti gyanúsítottakat azzal vádolják, hogy az orosz hírszerzéssel működtek együtt. Dominic Murphy, a londoni rendőrség terrorellenes vezetője kiemelte, hogy folyamatosan vizsgálják a külföldi hírszerzési szervek befolyását, ennek keretében került sor a mostani letartóztatásokra. Kiemelte, hogy bárki, aki hasonló együttműködésben vesz részt, letartóztatásra, illetve vizsgálatra számíthat.

