Továbbra is szenved az orosz ipar
Továbbra is szenved az orosz ipar

Az orosz ipari termelés éves növekedése 0,3 százalékra lassult szeptemberben az augusztusi éves 0,5 százalékról (július: + 0,7 százlék) a statisztikai hivatal adatai szerint. Az elemzői várakozások átlagában javuló adat, 0,9 százalékos emelkedés szerepelt.

Az ipari termelés 0,7 százalékkal bővült az idei első kilenc hónapban éves összevetésben. Egyebek között a feldolgozóipar éves növekedése erőteljesen, 0,4 százalékra lassult az augusztusi 2,4 százalékról. A kilenchavi ágazati növekedés 2,9 százalék volt.

Szeptemberben a bányászati ágazat termelése 0,2 százalékkal nőtt éves szinten az augusztusi 2,5 százalékos csökkenést követően. A kilenchavi termeléscsökkenés 2,1 százalék volt. Szeptemberben a gazdaságfejlesztési minisztérium az áprilisi 2,6 százalékról 1,5 százalékra csökkentette az orosz ipari termelés idei növekedésére vonatkozó előrejelzését.

