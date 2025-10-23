Továbbra is szenved az orosz ipar

Az ipari termelés 0,7 százalékkal bővült az idei első kilenc hónapban éves összevetésben. Egyebek között a feldolgozóipar éves növekedése erőteljesen, 0,4 százalékra lassult az augusztusi 2,4 százalékról. A kilenchavi ágazati növekedés 2,9 százalék volt.
Szeptemberben a bányászati ágazat termelése 0,2 százalékkal nőtt éves szinten az augusztusi 2,5 százalékos csökkenést követően. A kilenchavi termeléscsökkenés 2,1 százalék volt. Szeptemberben a gazdaságfejlesztési minisztérium az áprilisi 2,6 százalékról 1,5 százalékra csökkentette az orosz ipari termelés idei növekedésére vonatkozó előrejelzését.
