Trump szankciói és a békecsúcs lemondása után: így reagál a devizapiac

A dollár újra erősödik, miután Donald Trump kormánya új szankciókat jelentett be a Rosznyeft és a Lukoil ellen, az EU pedig hivatalosan elfogadta a 19. orosz szankciós csomagot, amely 2027-től megtiltja az orosz LNG-importot.

A béketárgyalási csúcs hivatalosnak tűnő lemondása tovább növelte a piaci feszültséget, így az este bejelentett intézkedések

kockázatkerülő hangulatot indítottak el a globális piacokon.

Ez az euró–dollár árfolyamon is jól látható: a dollár erősödése a feltörekvő devizákra, köztük a forintra is negatívan hat.