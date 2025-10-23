Újra nyomás alatt a forint - átlépte a 390-et az euró

Nem csak támaszt, hanem ugródeszkát találhatott az euró-forint árfolyam a korábbi bejegyzésben említett 389,7-8-as sávban. Az árjegyzés ugyanis már nem hogy a 390-es szintet,
hanem lassacskán a 391-et ostromolja.
Eközben a gyengülés a dollárral szemben is megmaradt,
amely közel került a 337-es szinthez.
Fontos szintnél jár a forint-euró árjegyzés
A dollárral szemben az árfolyam már 336,3 forintnál jár.
Az euróval szemben is hasonló tendencia figyelhető meg: a jegyzés 389 forint felett mozog, és technikai elemzés alapján
kitörés jöhet az elmúlt napok szűk sávjából,
amennyiben az árfolyam 389,3–389,4 környékén támaszt talál. Ebben az esetben további tér nyílhat a gyengülés irányába.
Visszatérhet a kockázatkerülés a devizapiacokra
A dollár újra erősödik, miután Donald Trump kormánya új szankciókat jelentett be a Rosznyeft és a Lukoil ellen, az EU pedig hivatalosan elfogadta a 19. orosz szankciós csomagot, amely 2027-től megtiltja az orosz LNG-importot.
A béketárgyalási csúcs hivatalosnak tűnő lemondása tovább növelte a piaci feszültséget, így az este bejelentett intézkedések
kockázatkerülő hangulatot indítottak el a globális piacokon.
Ez az euró–dollár árfolyamon is jól látható: a dollár erősödése a feltörekvő devizákra, köztük a forintra is negatívan hat.
Nézzük mit csinál a forint október 23-án
A forint az euró ellenében hétfő reggel óta egy igen szűk, nagyjából 1,3 forintos sávban mozog a 388,7 és a 390-es szint között.
Jelenleg 389,8 forint az árjegyzés.
Eközben a dollárral szemben már jelentőset, 3 forintot (-1%) gyengült a magyar deviza. Ez annak is köszönhető, hogy a hét eleje óta a dollár index is erősödésbe kezdett.
Ennek köszönhetően most 336 forintot kell adni egy dollárért cserébe.
