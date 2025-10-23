Viharos széllökésekkel megérkezett Magyarországra a hidegfront

Intenzív csapadékkal, viharos széllökésekkel érkezett a hidegfront a Kisalföldre,
írja az Időkép.
Az ország nagy részén szinte nyárias hőmérsékletek voltak ma nap közben, estére azonban megérkezett északnyugaton a hidegfront és az ország nyugati részén rövid idő alatt 15-20 mm eső esett.
Jelenleg szinte az egész országban esik.
A hőtérképen alapján kontraszt alakult ki az országban, míg az északnyugati részeken már csak 8-10 fok van, addig délkeleten még mindig jóval magasabb hőmérsékletet mutatnak a hőmérők.
Címlapkép forrása: Yiu Yu Hoi via Getty Images
