  • Megjelenítés
Viharos széllökésekkel megérkezett Magyarországra a hidegfront
Gazdaság

Viharos széllökésekkel megérkezett Magyarországra a hidegfront

Portfolio
Heves esőzéssel és viharos széllökésekkel érkezett meg a hidegfront a Kisalföldre, miközben az ország nagy részén napközben még nyárias meleg uralkodott, írja az Időkép.

Intenzív csapadékkal, viharos széllökésekkel érkezett a hidegfront a Kisalföldre,

írja az Időkép.

Az ország nagy részén szinte nyárias hőmérsékletek voltak ma nap közben, estére azonban megérkezett északnyugaton a hidegfront és az ország nyugati részén rövid idő alatt 15-20 mm eső esett.

Jelenleg szinte az egész országban esik.

A hőtérképen alapján kontraszt alakult ki az országban, míg az északnyugati részeken már csak 8-10 fok van, addig délkeleten még mindig jóval magasabb hőmérsékletet mutatnak a hőmérők.

Címlapkép forrása: Yiu Yu Hoi via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Volodimir Zelenszkij
Gazdaság
Zelenszkij: közel a nagy döntés a befagyasztott orosz vagyonok felhasználásáról
Pénzcentrum
Óvakodj ezeknek a halaknak a fogyasztásától: súlyos mérgezést okozhatnak, sokkoló dolgot mutattak ki
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility