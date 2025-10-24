  • Megjelenítés
FONTOS Sötétedik a bolygónk – rejtett változások valós klímakockázatokkal
„A gazdasági következmények pusztítóak lehetnek” – Vészjósló üzenetet küldött a Fehér Ház
„A gazdasági következmények pusztítóak lehetnek” – Vészjósló üzenetet küldött a Fehér Ház

Portfolio
A Fehér Ház pénteken közölte, hogy az amerikai kormányzat leállása miatt valószínűleg nem lesz inflációs adatközlés a jövő hónapban – írja a Reuters.

Mivel a kongresszus nem tudott elfogadni egy átmeneti finanszírozási törvényt,

a felmérők nem tudnak a terepre vonulni, megfosztva minket a kritikus adatoktól

– közölte a Fehér Ház.

A gazdasági következmények pusztítóak lehetnek

– írták.

Ez azt jelenti, hogy az októberi inflációs adatot nem fogja tudni közzétenni az Egyesült Államok, ha továbbra is folytatódik a kormányzati leállás.

A szeptemberi adatot még sikerült közzétenni, magyar idő szerint péntek délután, erről itt írtunk részletesen:

