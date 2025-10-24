„Fúrj, bébi, fúrj!” – Olyan lépésre készül Trump, amivel a saját pártját is megoszthatja

A lépés tagállami kormányzók ellenállása ellenére készül, és ellentmond az elnök korábbi, egyes területek lezárását célzó ígéreteinek.

A bérbeadásra vonatkozó tervezet az Egyesült Államok délkeleti partjaihoz közeli vizeket is tartalmazza. Donald Trump ezeket öt éve, újraválasztási kampánya idején még igyekezett kizárni, gesztusként azon republikánus szövetségeseinek, akiket aggasztanak az esetleges szivárgások és azok turizmusra gyakorolt hatásai.

A Belügyminisztérium terjedelmes anyagáról szóló dokumentumokat a Bloomberg News tekintette át. Nem világos, hogy a tervezetet már jóváhagyásra Trump elé terjesztették-e. A nyilvánosságra hozatalig az anyag még módosulhat.

A minisztérium szóvivője közölte, hogy döntéselőkészítő információkat nem kommentálnak. Hozzátette:

Világos, hogy országos energiavészhelyzet áll fenn, és minden lehetőség az asztalon van, hogy kezeljük a válságot, és megnyerjük a Kínával folytatott mesterségesintelligencia-versenyt.

Bár valószínű, hogy a végleges javaslat szűkebb lesz, a kiinduló tervezet a bérbe adható amerikai offshore területek jelentős bővítését vetíti előre – beleértve olyan régiókat is, amelyeket a környezetvédők különösen érzékenynek tartanak.

