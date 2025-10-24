Ijesztő szakadék tátong az amerikai társadalomban: kiderült, ki profitál és ki bukik a gazdasági helyzetben

  • Megjelenítés
Az amerikai fogyasztói bizalom októberben stagnált, az index mindössze 55 ponton áll, ami 22 százalékkal alacsonyabb, mint egy éve, amikor még Joe Biden volt az elnök. Bár a jelenlegi pénzügyi helyzet megítélése javult, a jövőre vonatkozó várakozások és a vásárlási kedv tovább romlott. Közben látványosan kettészakadt a hangulat: a részvénytulajdonosok optimistábbak a második Donald Trump kormányzat alatt, míg a részvény nélküli háztartások bizalma mélypontra süllyedt.
Az amerikai fogyasztói bizalom októberben gyakorlatilag stagnált:

a Michigan Egyetem felmérése szerint az index 55,0 pontra csökkent a szeptemberi 55,1 pontról. Ez 22 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbi 70,5 ponthoz képest.

A jelenlegi gazdasági helyzetet mérő részindex 61 pontra emelkedett, míg a várakozásoké 51,2 pontra süllyedt.

A fogyasztók kissé kedvezőbben ítélték meg saját pénzügyi helyzetüket és az üzleti kilátásokat, de romlott a tartós fogyasztási cikkek vásárlási hajlandósága és a jövőbeni pénzügyi kilátások megítélése. Az amerikai háztartások továbbra is a magas árakat és a gyengülő munkaerőpiacot tartják a legfőbb problémának. Az októberi felmérés szerint a kormányzati leállás eddig nem befolyásolta érdemben a lakossági hangulatot.

Az inflációs várakozások enyhén mérséklődtek: az egyéves előretekintő mutató 4,7-ről 4,6 százalékra csökkent, a hosszú távú (5–10 éves) várakozás pedig 3,7 százalékon maradt.

Ezek a szintek a tavalyi értékek és az idei tavaszi csúcsok között helyezkednek el, amikor a vámemelési bejelentések megugrasztották az inflációs félelmeket.

Érdekesség, hogy a fogyasztói bizalom alakulása erősen eltér a részvénnyel rendelkező és a részvényekkel nem rendelkező háztartások között.

Míg a részvénypiaci befektetésekkel bíró fogyasztók hangulata május óta látványosan javult, addig a részvény nélküli háztartásoké meredeken esett.

michigan-sentiment
A fogyasztói bizalom 2025 májusa óta kettészakadt: a részvénytulajdonosoké (kék vonal) emelkedett, míg a részvény nélküli háztartásoké (fekete vonal) tovább romlott. Forrás: University of Michigan.

Ez a különbség arra utal, hogy a tőzsdei teljesítmény növeli a vagyonosabb rétegek bizalmát, miközben az infláció és a gyenge reáljövedelem rombolja az alacsonyabb jövedelműek gazdasági kilátásait.

Az ábra tehát azt emeli ki, hogy az Egyesült Államokban a gazdasági hangulat egyre inkább kettészakad.

A pénzügyi eszközökkel rendelkező rétegek profitálnak a tőkepiaci emelkedésből, míg a megtakarításokkal nem rendelkezők számára a magas árak, a bizonytalan munkahelyek és a reáljövedelmek csökkenése határozza meg a gazdasági közérzetet. Ez a divergencia a fogyasztás és a gazdasági növekedés szempontjából is meghatározó kockázatot jelent a következő hónapokban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

