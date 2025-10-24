Ijesztő szakadék tátong az amerikai társadalomban: kiderült, ki profitál és ki bukik a gazdasági helyzeten

Az amerikai fogyasztói bizalom októberben gyakorlatilag stagnált:
a Michigan Egyetem felmérése szerint az index 55,0 pontra csökkent a szeptemberi 55,1 pontról. Ez 22 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbi 70,5 ponthoz képest.
A jelenlegi gazdasági helyzetet mérő részindex 61 pontra emelkedett, míg a várakozásoké 51,2 pontra süllyedt.
A fogyasztók kissé kedvezőbben ítélték meg saját pénzügyi helyzetüket és az üzleti kilátásokat, de romlott a tartós fogyasztási cikkek vásárlási hajlandósága és a jövőbeni pénzügyi kilátások megítélése. Az amerikai háztartások továbbra is a magas árakat és a gyengülő munkaerőpiacot tartják a legfőbb problémának. Az októberi felmérés szerint a kormányzati leállás eddig nem befolyásolta érdemben a lakossági hangulatot.
Az inflációs várakozások enyhén mérséklődtek: az egyéves előretekintő mutató 4,7-ről 4,6 százalékra csökkent, a hosszú távú (5–10 éves) várakozás pedig 3,7 százalékon maradt.
Ezek a szintek a tavalyi értékek és az idei tavaszi csúcsok között helyezkednek el, amikor a vámemelési bejelentések megugrasztották az inflációs félelmeket.
Érdekesség, hogy a fogyasztói bizalom alakulása erősen eltér a részvénnyel rendelkező és a részvényekkel nem rendelkező háztartások között.
Míg a részvénypiaci befektetésekkel bíró fogyasztók hangulata május óta látványosan javult, addig a részvény nélküli háztartásoké meredeken esett.
Ez a különbség arra utal, hogy a tőzsdei teljesítmény növeli a vagyonosabb rétegek bizalmát, miközben az infláció és a gyenge reáljövedelem rombolja az alacsonyabb jövedelműek gazdasági kilátásait.
Az ábra tehát azt emeli ki, hogy az Egyesült Államokban a gazdasági hangulat egyre inkább kettészakad.
A pénzügyi eszközökkel rendelkező rétegek profitálnak a tőkepiaci emelkedésből, míg a megtakarításokkal nem rendelkezők számára a magas árak, a bizonytalan munkahelyek és a reáljövedelmek csökkenése határozza meg a gazdasági közérzetet. Ez a divergencia a fogyasztás és a gazdasági növekedés szempontjából is meghatározó kockázatot jelent a következő hónapokban.
