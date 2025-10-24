  • Megjelenítés
Itt a térkép: hat új helyen létesít a Tesla töltőállomást Magyarországon
Gazdaság

Itt a térkép: hat új helyen létesít a Tesla töltőállomást Magyarországon

Portfolio
A Tesla Magyarország töltőhálózata jelentős bővülés előtt áll: hat új Supercharger-állomás tervezett helyszíne jelent meg a vállalat hivatalos térképén. A háttérben a Tesco, a Shopper Park Plus és az Adventum Group nemrég bejelentett stratégiai partnersége állhat - közölte a villanyautosok.hu.

A térképen feltűnt új jelölések szerint a közeljövőben az ország több pontján épülhetnek gyorstöltők. A Tesla a szokásos módon jelzi, hogy a kijelölések előzetesek, a végleges helyszínek még módosulhatnak. Ennek ellenére a mostani lokációk jól kirajzolják a tervezett bővítés irányát.

tesla-superchargerek-térkép
Kép forrása: Villanyautósok.hu
  • Debrecenben és Szegeden várhatóan Tesco-áruházak parkolóiban alakítanak ki töltőpontokat. Mindkét beruházás a Shopper Park Plus által üzemeltetett ingatlanoknál valósulhat meg: Debrecenben a Kishegyesi út 1–13., Szegeden a Rókus körút 42–64. szám alatt.
  • Maglódon ismét megjelent egy tervezett helyszín. Az M0 és az M31 csomópontjánál fekvő Auchan áruház parkolója stratégiailag hasznos pont lehet a főváros környékén közlekedők számára.

Az autópályák mentén további két állomás készülhet:

  • az M5-ös mellett, Kiskunfélegyháza közelében egy OMV-töltőállomás melletti parkolóban,
  • valamint az M3-asnál, Polgárnál, az M3 Outlet területén működő M.Petrol benzinkútnál.
  • Veszprémben a Dornyai Béla úton jelölt meg helyszínt a Tesla. A környéken több kereskedelmi egység működik, így a töltés ideje alatt változatos szolgáltatások érhetők el.

A vállalat egyelőre nem közölt konkrét átadási időpontokat.

A térképes megjelenés ugyanakkor általában azt jelzi, hogy a tervezési és engedélyezési folyamatok előrehaladott állapotban vannak. A hat új helyszín érdemben javíthatja a magyarországi Supercharger-hálózat lefedettségét, különösen az autópályák mentén és a nagyvárosokban.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a lista: ezekhez a Tesco áruházakhoz kerülhet Tesla Supercharger

Új Tesla Supercharger töltőállomás nyílik Magyarországon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
magyarország forint huf
Gazdaság
Pénteken sem pihen a forint: gyengülni kezdett estére
Pénzcentrum
Dübörög a bevásárlóturizmus: ezért ingáznak most tömegek a határ menti élelmiszerboltokba
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility