Itt a térkép: hat új helyen létesít a Tesla töltőállomást Magyarországon

A térképen feltűnt új jelölések szerint a közeljövőben az ország több pontján épülhetnek gyorstöltők. A Tesla a szokásos módon jelzi, hogy a kijelölések előzetesek, a végleges helyszínek még módosulhatnak. Ennek ellenére a mostani lokációk jól kirajzolják a tervezett bővítés irányát.
- Debrecenben és Szegeden várhatóan Tesco-áruházak parkolóiban alakítanak ki töltőpontokat. Mindkét beruházás a Shopper Park Plus által üzemeltetett ingatlanoknál valósulhat meg: Debrecenben a Kishegyesi út 1–13., Szegeden a Rókus körút 42–64. szám alatt.
- Maglódon ismét megjelent egy tervezett helyszín. Az M0 és az M31 csomópontjánál fekvő Auchan áruház parkolója stratégiailag hasznos pont lehet a főváros környékén közlekedők számára.
Az autópályák mentén további két állomás készülhet:
- az M5-ös mellett, Kiskunfélegyháza közelében egy OMV-töltőállomás melletti parkolóban,
- valamint az M3-asnál, Polgárnál, az M3 Outlet területén működő M.Petrol benzinkútnál.
- Veszprémben a Dornyai Béla úton jelölt meg helyszínt a Tesla. A környéken több kereskedelmi egység működik, így a töltés ideje alatt változatos szolgáltatások érhetők el.
A vállalat egyelőre nem közölt konkrét átadási időpontokat.
A térképes megjelenés ugyanakkor általában azt jelzi, hogy a tervezési és engedélyezési folyamatok előrehaladott állapotban vannak. A hat új helyszín érdemben javíthatja a magyarországi Supercharger-hálózat lefedettségét, különösen az autópályák mentén és a nagyvárosokban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
