Káoszba taszította a vihar a balatoni vasútvonalat
Csütörtökről péntekre virradó éjszaka a viharban egy kidőlt fa leszakította a felsővezetéket Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között. Emiatt szünetel a vonatforgalom a két település között, az érintett járatok esetén buszos pótlásra, hosszabb eljutási időre kell számítani – írja a MÁV Csoport.

A Tópart IC-k helyett Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek.

A Balaton IC-k és a személyvonatok helyett Keszthely és Balatonmáriafürdő között pótlóbuszok közlekednek.

A Fenyves sebesvonatok helyett Balatonfenyves és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek.

Az IC pótlóbuszok megállási helyei a Keszthely-Balatonszentgyörgy-Balatonmáriafürdő szakaszon:

  • Keszthely autóbusz-állomás 5-ös kocsiállás
  • Balatonszentgyörgy, vasútállomás
  • Balatonberény, vasútállomás
  • Balatonmáriafürdő, vasútállomás

A forgalom péntek délután állhat helyre.

