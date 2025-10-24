Komoly figyelmeztetést kapott Magyarország: annyi pénzt elkölt a kormány a választás előtt, hogy utána jön a feketeleves

A magyar gazdaság stagnálása 2025-ben is folytatódhat, mindössze 0,5%-kal bővülhet a GDP. Az eddigi adatok alapján csak a háztartások és a kormányzati szektor fogyasztásában látszik kismértékű javulás, míg a termelési oldalon a szolgáltatások mutatnak visszafogott növekedést, de ez is kevés a gazdaság beindításához – emelte ki szerdán publikált előrejelzésében a WIIW. A 2026-os parlamenti választások előtti költekezés átmenetileg élénkíti majd a növekedést, ennek ára viszont az lesz, hogy a jövő év második felében költségvetési kiigazításra lehet szükség, ami ismét negatív hatással lehet a dinamikára. A szervezet szakemberei jövőre 2,5%-os gazdasági növekedéssel számolnak, ami 2027-ben visszalassulhat 1,5%-ra.
Az infláció szeptemberben 4,3%-on stagnált, az árrésstopok ellenére az élelmiszerek áremelkedése továbbra is átlagon felüli, ahogy a háztartási energia és a szolgáltatások is kiemelkedő mértékben drágulnak – olvasható az elemzésben. Azzal számolnak, hogy az árkorlátozó intézkedések legalább a tavaszi választások utánig érvényben maradnak, ami
az elfojtott inflációs nyomás felépüléséhez vezethet.
Eközben a jegybank továbbra is kitart a szigorú monetáris politika mellett, az év végéig nem is várható csökkenés a 6,5%-os alapkamatban, majd 2026-ban is csak mérsékelt vágásra lehet tér – teszik hozzá a WIIW közgazdászai. Szerintük 2026 végére 5,5%-ra csökkenhet a kamatszint, majd 2027-ben további 50 bázispontos lazításra lesz lehetősége az MNB-nek.
Az előrejelzés egyik kritikus pontja a költségvetés helyzete, mely az elemzők szerint lényegesen rosszabb, mint amit a kormány tervezett. A tavalyi 4,9%-os hiányhoz hasonló deficitet várnak 2025-ben is a GDP arányában, majd 2026-ban még kicsit növekedhet is a hiány. A választások után viszont kiigazításra lehet szükség, így 2027-ben a GDP 4 százalékára mérséklődhet a deficit. Kiemelik, hogy a költségvetés elsődleges egyenlege javult a 2020-23 között tapasztalt jelentős hiányhoz képest, a kamatkiadások azonban a közeljövőben is a GDP 4 százalékát tehetik ki nagyságrendileg, így nem lesz tér a hiányszint jelentős csökkenésére.
A WIIW elemzése hangsúlyozza, hogy a jelenlegi kormánypártok négy választást nyertek meg zsinórban a voksolás előtti költekezésnek köszönhetően, ezért nem meglepő, hogy most is ehhez az eszközhöz nyúlnak. Ez a költekezés már elkezdődött az anyák szja-mentességének bejelentésével és a kedvezményes kamatozású Otthon Start programmal, emellett arra számítanak, hogy további kiadásnövelő intézkedések jönnek még jövő tavaszig. Ez pedig rövidtávon élénkítheti a gazdaságot, 2026 első felében tovább bővülhet a fogyasztás az állami transzferek miatt,
a választások után azonban költségvetési kiigazításra lehet szükség, ami a háztartási és a kormányzati fogyasztást is visszafoghatja, ezért 2027-ben ismét lassulhat a gazdaság növekedése.
A magas hiány miatt a teljes előrejelzési horizonton az államadósság emelkedésére számítanak, vagyis
tartósan megtörhet a korábbi pozitív trend, ami a csökkenő adósságpályát jelentette.
A tavalyi 73,5% után a szakértők úgy számolnak, hogy 2025 végére a GDP 74%-a lehet az adósság, majd ez 2026-ban 74,5%-ra, 2027-ben pedig 74,7%-ra emelkedhet.
A bécsi kutatóintézet friss előrejelzésében nem számolnak azzal, hogy érdemben javulna az uniós forrásokhoz való hozzáférés a következő években. 2019-23 között a GDP 2-3%-ának megfelelő nettó uniós transzfer érkezett a magyar gazdaságba, azonban már tavaly kevesebb mint a felére esett vissza ez az összeg, ez pedig hiányzik a költségvetésből a bevételi oldalon. A jogállamisági feltételekben nem várnak javulást az elemzők, azonban az orosz energiáról való leválás és a növekvő védelmi kiadások miatt mégis növekedhet kismértékben az uniós forrásbeáramlás.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Zárul a jövedelmi és a vagyoni olló – a középosztály gyarapodott a legjobban
A Századvég vezető makrogazdasági elemzőjének írása.
Préda 2. évad: A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.
Viharos széllökésekkel megérkezett Magyarországra a hidegfront
Intenzív csapadékkal.
Nagyot drágulhat a benzin és a gázolaj
Az orosz szankciók és a finomítói tűz együtt hat.
Zelenszkij: közel a nagy döntés a befagyasztott orosz vagyonok felhasználásáról
A zárolt vagyonok legnagyobb része Belgiumban van.
Történelmi csúcstalálkozó: jövő héten találkozik az amerikai és a kínai elnök
Jön a nagy amerikai–kínai egyeztetés.
Újabb NATO-tagország légterét sértették meg orosz vadászgépek!
Feszültség a Baltikumban.
Egy lépéssel közelebb a Revolut, hogy újraindítsa kriptoszolgáltatását Magyarországon
Megérkezett a MiCA engedély.
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod