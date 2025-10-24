Nem tett fel rózsaszín szemüveget az orosz jegybank: rontottak a gazdaság kilátásain

Az orosz jegybank 50 bázisponttal, 17,0 százalékról 16,50 százalékra csökkentette az irányadó kamatot pénteken. Az idei GDP-növekedési kilátásokat viszont rontotta Oroszország nemzeti bankja: 0,5-1 százalékos emelkedésre számít idén.

Előző, szeptemberi ülésén a központi bank 100 bázisponttal a péntekig érvényes, 17 százalékra vitte le a kamatot.

A pénteki kamatdöntés után ismertetett közleményben a jegybank hangsúlyozta, hogy

a jelenlegi fenntartható árnövekedési ütem nem változott jelentősen, és éves szinten továbbra is 4 százalék – a jegybanki célszint – fölötti.

A gazdaság kiegyensúlyozott növekedési pályára tér vissza, az elmúlt hónapokban felgyorsult a hitelezés és az inflációs várakozások továbbra is magasak.

A dokumentum szerint az irányadó kamatlábbal kapcsolatos további döntéseket az infláció lassulásának fenntarthatóságától és az inflációs várakozások dinamikájától függően hozzák meg.

Az orosz jegybank előrejelzése szerint a monetáris politika irányvonalát figyelembe véve az éves infláció 2026-ban 4-5 százalék lesz, az év második felében 4 százalékra lassul, ezzel eléri a jegybank 4 százalékos célszintjét.

Oroszországban az éves infláció 8 százalékra lassult szeptemberben az augusztusi 8,1 százalékról.

A jegybank következő kamatdöntő ülését december 19-én tartják.

Ugyancsak pénteken az orosz központi bank a júliusban várt 1-2 százalékról 0,5-1 százalékra rontotta a gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését.

A jegybank ugyanakkor továbbra is 0,5-1,5 százalékos GDP-növekedést vár 2026-ra, és 1,5-2,5 százalékosat 2027-ben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images