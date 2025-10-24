  • Megjelenítés
Pénteken sem pihen a forint
Pénteken sem pihen a forint

Bár a pénteki pihenőnap miatt a hazai piacok zárva tartanak, a nemzetközi kereskedés tovább zajlik, így a forint mozgását elsősorban a globális hangulat és a külföldi hírek befolyásolják. 1 euróért péntek reggel 390 forintot adnak. Az amerikai dollárral szemben a 336-os szinten tartózkodik. Ma az amerikai szeptemberi inflációs adat gyakorolhat komolyabb hatást a piacokra, így a forint mozgására is.
Pénteken sem pihen a forint

Címlapkép forrása: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

