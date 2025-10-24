Pénteken sem pihen a forint: gyengülni kezdett estére

Gyengülni kezdett a forint estére, újra 390 felett az euró
Péntek délután az euró árfolyama 389,8-nál járt a forinttal szemben, estére azonban újra 390 fölé kúszott az árfolyam. Jelenleg kis erősödést követően 390,1 környékén jár jegyzés.
Az amerikai dollárral szemben a forint szintén gyengülésbe kezdett estére. Jelenleg 335,3-as szint környékén mozog az árfolyam.
389,6-on a forint
Péntek délután 389,6 forintot adtak egy euróért a nemzetközi devizapiacon. A forint jelentős mozgást nem mutatott be a nap folyamán, a 389-es szintnél maradt.
Rekordot döntött az amerikai gazdaság októberben, miközben a vállalatok készletei elszálltak
Az amerikai gazdaság lendületesen indította a negyedik negyedévet, az S&P beszerzésimenedzser-indexek többsége többhavi csúcsra emelkedett. Ugyanakkor az exportmegrendelések visszaestek, a vállalati bizalom gyengült, és a gyárakban egyre nagyobb készletek halmozódtak fel.
„A gazdasági következmények pusztítóak lehetnek” – Vészjósló üzenetet küldött a Fehér Ház
A Fehér Ház pénteken közölte, hogy az amerikai kormányzat leállása miatt valószínűleg nem lesz inflációs adatközlés a jövő hónapban – írja a Reuters.
Gyengül a dollár, de korai temetni
A várakozásoknál enyhébb, de így is gyorsulást mutató amerikai inflációs hatására az EURUSD már 1,164-ig szúrt fel. Az elmozdulás még nem igazán jelentős, mindössze 0,2 százalékos. Az adatközlés utáni csapkodás időszakát látjuk most.
Megjött az a hír az Egyesült Államokból, amire mindenki aggódva várt
Az elemzői várakozásoknál enyhébb szeptemberi inflációs adat érkezett az Egyesült Államokból, ami megnyugtathatja a piacokat, miután az elmúlt hetekben egyre erősebbek voltak a félelmek egy újabb árnyomás-hullám kialakulásáról. A Federal Reserve ugyanakkor továbbra is kényes egyensúlyozásra van kárhoztatva: miközben a gazdasági lassulás a kamatcsökkentések folytatását indokolná, az árstabilitás még nem tekinthető biztosnak. A helyzetet az energiaárak újabb emelkedése is bonyolíthatja, ami könnyen újraélesztheti az inflációs kockázatokat az év utolsó hónapjaiban. – derül ki az Egyesült Államok statisztikai hivatalának jelentéséből.
Egyelőre nincs nagy mozgás a fontos adat előtt
Nem sokára érkeznek az amerikai inflációs adatok, de egyelőre az EUR/USD árfolyamán nem látszik nagy mozgás. A kurzus visszatért a nyitószint, 1,161 közelébe.
A forint viszont az euróval szemben napi csúcsa közelében várja az amerikai adatközlést: 389,45 alatt jár már a váltás.
Kicsit erősödik a forint az euróval szemben
A forint egy kis erősödést mutatott az euróval szemben péntek délelőtt: a reggeli 390 helyett most 389,7 forintot adnak egy euróért. Egy dollárért most 335,8 forintot adnak.
Pénteken sem pihen a forint
Bár a pénteki pihenőnap miatt a hazai piacok zárva tartanak, a nemzetközi kereskedés tovább zajlik, így a forint mozgását elsősorban a globális hangulat és a külföldi hírek befolyásolják. 1 euróért péntek reggel 390 forintot adnak. Az amerikai dollárral szemben a 336-os szinten tartózkodik. Ma az amerikai szeptemberi inflációs adat gyakorolhat komolyabb hatást a piacokra, így a forint mozgására is.
Címlapkép forrása: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images
