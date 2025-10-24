Pénteken sem pihen a forint: gyengülni kezdett estére

Péntek délután az euró árfolyama 389,8-nál járt a forinttal szemben, estére azonban újra 390 fölé kúszott az árfolyam. Jelenleg kis erősödést követően 390,1 környékén jár jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az amerikai dollárral szemben a forint szintén gyengülésbe kezdett estére. Jelenleg 335,3-as szint környékén mozog az árfolyam.