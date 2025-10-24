Rekordot döntött az amerikai gazdaság októberben, miközben a vállalatok készletei elszálltak

  • Megjelenítés
FONTOS Sötétedik a bolygónk – rejtett változások valós klímakockázatokkal
Az amerikai gazdaság lendületesen indította a negyedik negyedévet, az S&P beszerzésimenedzser-indexek többsége többhavi csúcsra emelkedett. Ugyanakkor az exportmegrendelések visszaestek, a vállalati bizalom gyengült, és a gyárakban egyre nagyobb készletek halmozódtak fel.

Az amerikai gazdaság növekedése októberben is erős maradhatott:

az S&P Global előzetes beszerzésimenedzser-indexe (bmi) 54,8 pontra emelkedett a szeptemberi 53,9 pontról, ami háromhavi csúcs.

A szolgáltatási szektor aktivitása 55,2 pontra nőtt, a feldolgozóipari termelés 52,8 pontra javult, mindkettő többhavi rekord.

A mutatók alapján az amerikai gazdaság évesített növekedési üteme októberben körülbelül 2,5 százalék lehetett.

A vállalatok mind a szolgáltatások, mind az ipar területén erős belföldi keresletről számoltak be, miközben az exportmegrendelések csökkentek. Az új megrendelések összességében az év eddigi legnagyobb mértékben bővültek, de a külföldi piacokra irányuló értékesítések – különösen Kína és Európa felé – visszaestek, amit a cégek jellemzően a vámokkal magyaráztak.

A gyárak ugyanakkor a korábbi hónapokban felhalmozott alapanyagokat használtak fel a termeléshez, ami rekordmennyiségű, eladatlan készlethez vezetett.

A munkaerőpiacon a növekedés mérsékelt maradt. A foglalkoztatás októberben emelkedett, de főként a szolgáltatások húzták, míg a feldolgozóiparban a bővülés üteme lassult. A vállalatok egy része a bizonytalan kereslet és a kormányzati intézkedések miatt óvatosan bővít, mások pedig a munkaerőhiányt említik korlátozó tényezőként. A feldolgozóiparban a rendelésállomány csökkent, ami túlkapacitásra utal.

Az árnyomás vegyesen alakult:

a vállalati költségek tovább emelkedtek – főként a vámok és a bérek miatt –, ugyanakkor a termékek és szolgáltatások értékesítési ára csak április óta a leglassabb ütemben nőtt.

A szolgáltatásokban viszont jelentősen mérséklődött az infláció, míg az iparban enyhe gyorsulás volt megfigyelhető, de a korábbi hónapokhoz képest így is alacsonyabb szinten maradt.

A jövőbe vetett bizalom viszont gyengült. Az üzleti várakozások az elmúlt három év egyik legalacsonyabb szintjére estek, különösen az iparban. A cégek főként a vámok és a politikai bizonytalanság hatásaitól tartanak, bár egyesek a vámokat a hazai termelés ösztönzőjeként értelmezik. A hangulatot valamelyest javította, hogy a kamatlábak alacsonyabbak maradtak, ami kedvezhet a negyedik negyedév folytatódó növekedésének.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

