Tombolnak a légúri fertőzések – Íme az október közepi adatok
Tombolnak a légúri fertőzések – Íme az október közepi adatok

A 42. héten 26 600 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 223 300 fő akut légúti fertőzés tüneteivel az országban – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) friss jelentéséből, amely a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslésen alapul.

A friss adatok alapján a 2025-2026-os felsőlégúti szezon járványgörbéje magasabb szinten indul, mint 2024-25-ben láttunk, pedig a tavalyi szezonban jelentős és gyors volt a fertőződés üteme.

nngyk1

A 42. héten orvoshoz fordult betegek kormegoszlása az alábbiak szerint alakult:

Az influenzaszerű megbetegedés: a betegek 22,0%-a 0-14 éves gyermek, 34,7%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 32,4%-uk a 35-59 évesek, 10,9%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az akut légúti fertőzés: a betegek 44,5%-a 0-14 éves gyermek, 25,7%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 20,1%-uk a 35-59 évesek, 9,7%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

nngyk 2

A 41. héten összesen 224 betegtől érkezett légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába.

A sentinel orvosok által beküldött 198 minta közül 1 betegnél az influenza A(NT), 41 betegnél a SARS-CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták. Az influenza pozitivitási arány 0,5%, A SARS-CoV-2 pozitivitási arány 20,7% volt. A sentinel kórházak által beküldött 9 minta közül hét betegnél SARS-CoV-2 vírust mutattak ki. A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 17 légúti minta közül egy influenza A(H1N1pdm09), kettő SARS-CoV-2, négy rhinovírus pozitív volt.

nngyk3

A 42. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés.

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a 42. héten 77 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 5 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban.

