A stablecoinok biztosítják majd a jövőben a dollár dominanciáját?

Az amerikai dollár helyzetét világszerte latolgatják a befektetők. Azok a bankok, cégek és kormányok, amelyek nemzetközi fizetőeszközként és értékőrző instrumentumként támaszkodnak rá, aggódnak a kiszámíthatatlan és ellenséges, az "America First" üzenetét harsogó elnök politikája miatt.
- Tartanak attól, hogy további lépések lesznek a dollár fegyverként való bevetésére.
- Nyugtalanítja őket, hogy az amerikai államadósság fenntarthatatlan pályára került, és hogy a Federal Reserve, amelynek függetlensége veszélyben van, olyan nyomás alá kerül majd, hogy ezeket a kötelezettségeket elinflálja.
Lehet, hogy jelenleg a dollár a domináns globális valuta, de komoly kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy ez meddig lesz így.
És most megérkeztek a megmentők, mégpedig – kapaszkodjanak meg – a dollárhoz kötött stablecoinok, vagyis a blokklánc-alapú digitális tokenek, amelyek értéke egy az egyben a dollárhoz van kötve. A Donald Trump elnök által júliusban aláírt GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins) törvény azt ígéri: lehetővé teszi, hogy „ezer stablecoin virágozzék”. Az amerikai pénzügyminisztérium és szabályozó hatóságai a következő egy évben dolgozzák ki a részletes szabályokat, ezt követően pedig megkezdik a magán stablecoin-kibocsátók engedélyezését. Minden jel arra utal, hogy kibocsátókból nem lesz hiány.
A stablecoinok amerikai gazdaságra gyakorolt következményeiről már sokat vitatkoztak.
- Vajon a stablecoinok mögött valóban teljes mértékben biztonságos, likvid fedezet áll majd, vagy a szabályozotti kör, akiknek az az érdekük, hogy magasabb hozamú eszközöket tartsanak, egy lépéssel a szabályozók előtt járnak majd?
- A stablecoinok mindig és mindenhol egy az egyben válthatók lesznek dollárra?
- Ha pánik tör ki, a szabályozó hatóságok be fognak avatkozni, ahogyan 2008-ban is tették, hogy garantálják a Reserve Primary Fund, a világ harmadik legnagyobb pénzpiaci alapja kötelezettségeit?
- A bankok betétállománya védve lesz-e azáltal, hogy megtiltják a stablecoinok utáni kamatfizetést, vagy a kibocsátók kikerülik majd ezt a tilalmat azzal, hogy a kamatfizetéseket azon tőzsdéken keresztül irányítják, ahol a coinjaikkal kereskednek – ezzel veszélyeztetve a teljes bankszektor létét?
Ezek jó kérdések, és a válaszok nem megnyugtatóak.
Néhányan mégis azzal fognak érvelni, hogy ha vannak is kockázatok, azokat érdemes vállalni, mert a stablecoinok biztosítani fogják a dollár további globális hegemóniáját. Így érvelt egy nem kisebb szaktekintély, mint ifjabb Donald Trump egy szingapúri kriptokonferencián október elején.
Az érvelés abból indul ki, hogy a globális stablecoin-forgalom 99%-a a dollárhoz van kötve. Ha ezeket a dollár stablecoinokat az Egyesült Államokon kívül tartják és használják, akkor egy teljesen új nemzetközi fizetési infrastruktúrát hoznak majd létre, amely különálló lesz, és elvileg gyorsabb, olcsóbb is, mint a határokon átnyúló bankolási és elavult banki üzenetküldő rendszer, a SWIFT.
Ha ez növeli a dollárban történő fizetések vonzerejét, a vállalati treasury szakembereket arra ösztönzi majd, hogy dollárkészleteket tartsanak fenn. Ez a központi bankokat is dollárkészletek tartására sarkallja majd, mivel ez lehetővé teszi számukra, hogy dollárhitelezőként és végső likviditásnyújtóként lépjenek fel. Ezek az egymást kiegészítő mechanizmusok a dollár dominanciáját fogják biztosítani.
Ez az érvelés számos feltételezésen alapul, amelyeket meg kell vizsgálni. Először is, az az elképzelés, hogy a dollár stablecoinok vonzó fizetési eszközök lesznek, azt feltételezi, hogy valóban stabilak lesznek (itt jönnek megint a jó kérdések), és hogy más kormányok engedélyezni fogják a dollár stablecoinok szabad használatát a lakosaik számára.
Egyes kormányok habozhatnak, mert attól tarthatnak, hogy a valutahelyettesítés aláássa majd a monetáris politika hatékonyságát. Mások a pénzmosás, az adóelkerülés és a tőkekontroll megkerülésének megkönnyítése miatt aggódnak majd. Az EU hatóságai vizsgálni fogják, hogy a dollár stablecoinok összeegyeztethetők-e a kriptoeszközök piacáról szóló uniós rendelet (MiCA) fogyasztóvédelmi és piacintegrációs rendelkezéseivel. Az EU már jelezte, hogy a Tether, a vezető stablecoin nem felel meg az uniós előírásoknak.
Az ezzel szembeni ellenérv viszont azt állítja, hogy a kormányok nem képesek visszafordítani a digitális fejlődést. De bárki, aki találkozott már a kínai Nagy Tűzfallal, tudja, hogy a nemzeti hatóságok jelentős hatalommal rendelkeznek polgáraik digitális tranzakcióinak korlátozására. Igaz, az európaiak offshore módon még akkor is hozzáférhetnek a dollár stablecoinokhoz, ha azokat Európában betiltják. A nagy bankok és vállalatok azonban vonakodni fognak attól, hogy részt vegyenek a szabályozás kijátszásában, mivel súlyos árat kell majd fizetniük, ha lebuknak.
A harmadik feltételezés szerint azok az országok, ahol más valuták is forgalomban vannak, nem fognak saját stablecoinokat kibocsátani. Kína azonban nemrég tett egy lépést ebbe az irányba: egy olyan rendeletet fogadott el, amely engedélyezi a jüanhoz kötött stablecoinok kibocsátását Hongkongban.
Végezetül azt is feltételezik, hogy a magán stablecoinokat nem fogják kiszorítani a központi banki digitális valuták (CBDC-k).
Ezek lényegében ugyanolyan eszközök, csak központi bankok bocsátják ki őket, amelyek garantálni tudják a jegybanki pénzre való átváltásukat. Több mint 100 központi bank indult már el a CBDC-k útján. Egyedül az Egyesült Államok nem tette ezt meg, ami az ország jegybanki tevékenységekkel szembeni történelmi gyanakvását, valamint a kriptoipar lobbizását tükrözi.
A történelem azt mutatja, hogy a jegybanki pénznek komoly előnyei vannak a magánpénzzel szemben. Ez jó okot ad arra, hogy azt gondoljuk, az USA rossz lóra tesz.
Copyright: Project Syndicate, 2025.
www.project-syndicate.org
Barry Eichengreen
A University of California (Berkeley) közgazdász és politológus professzora. 1997 és 1998 között a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezető tanácsadója volt. Kutatásai többek között az árfolyam-politika, az európai és az ázsiai gazdasági integráció, az IMF politikájának kérdéseit ölelik fel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kifakadt az EU pénzügyi biztosa, mert akadályozzák a kormányok a banki összeolvadásokat
Kötelezettségszegési eljárást kaphat a nyakába Olaszország.
Hét új városba jelentett be repülőjáratot a Budapest Airport
12,5%-kal nő az ülőhelyek száma a téli menetrendben.
Kulcsfontosságú település visszafoglalását jelentette be az ukrán hadsereg
Mintegy 100 orosz katona veszthette életét, többen pedig fogságba estek.
A brit miniszterelnök nagy kritikusát választották meg a Munkáspárt második emberének
A szokásokkal ellentétben nem lesz a kormány tagja.
Bezár a Pompidou Központ
Öt évig nem látogatható.
Orbán Viktor először találkozik XIV. Leó pápával
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is fogadja hétfőn.
Kiderült, ki az új tulajdonosa a Belügyminisztérium épületének
Arab befektető vette meg.
Élet az Otthon Starton túl: ilyen törlesztőrészletekkel csábítanak most a bankok
Sokaknak nem a fix 3% a legjobb megoldás.
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod