MÁV: baleset történt, fennakadásokra kell számítani a közlekedésben
MÁV: baleset történt, fennakadásokra kell számítani a közlekedésben

Gázolt a Debrecenből a Nyugati pályaudvarra tartó Cívis InterRégió vonat Debrecen és Ebes között, ezért a baleseti helyszínelés ideje alatt – várhatóan 19-20 óráig – csak egy vágányon haladhatnak a vonatok - közölte honlapján a MÁV-csoport.

A tájékoztatás szerint a baleset miatt a Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony vonal távolsági vonatai

szombat este várhatóan 10-20 perces késéssel közlekednek.

