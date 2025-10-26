Alakul a megállapodás az USA és Kína között, jövő héten találkozhat a két szuperhatalom vezetője

Washington és Peking tárgyalói a hétvégén Kuala Lumpurban ültek tárgyalóasztalhoz, hogy elsimítsák a hónapok óta gyűlő feszültségeket, és előkészítsék a terepet Donald Trump és Hszi Csin-ping várva várt találkozója előtt. A felek szerint a megbeszélések „produktívak” voltak, ami némi reményt ad arra, hogy sikerül elkerülni a két gazdasági szuperhatalom közötti újabb kereskedelmi háborút.

Az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi tárgyalások második napja előkészítette a terepet Donald Trump elnök és Hszi Csin-ping elnök „produktív találkozójához” – jelentette ki vasárnap Kuala Lumpurban Washington legfőbb kereskedelmi megbízottja, ami reményt keltett a világ két legnagyobb gazdaságának megállapodására.

Az amerikai pénzügyminisztérium szóvivőjő elmondta, hogy az Egyesült Államok és Kína legfőbb kereskedelmi tisztviselői közötti kétnapos tárgyalások, amelyek célja a kereskedelmi háború eszkalációjának elkerülése volt, lezárultak.

Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő és Scott Bessent pénzügyminiszter a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének ülésén találkozott He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettessel, hogy május óta ötödik alkalommal folytassák a személyes tárgyalásokat.

Scott Bessent szerint a Kínával folytatott hétvégi kereskedelmi tárgyalások megteremtették a feltételeket Donald Trump elnök és Hszi Csin-ping elnök közötti találkozóhoz, amelyre jövő héten kerül sor.

Úgy gondolom, hogy nagyon sikeres keretet hoztunk létre a vezetők csütörtöki megbeszéléséhez

– nyilatkozta Bessent vasárnap a sajtónak.

Arra a kérdésre, hogy napirendre kerültek-e a ritkaföldfémek, Greer azt válaszolta: széles témaköröket érintettek, köztük a kereskedelmi intézkedésekre vonatkozó fegyverszünet meghosszabbítását is.

Mindkét fél igyekszik elkerülni a feszültség eszkalációját, miután Donald Trump amerikai elnök november 1-jétől új, 100 százalékos vámokat és egyéb korlátozásokat helyezett kilátásba a kínai termékekre válaszul Kína jelentősen kiterjesztett exportkorlátozásaira a ritkaföldfém-mágnesek és -ásványok esetében.

Trump vasárnap érkezett a malajziai fővárosba a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének csúcstalálkozójára, ázsiai körútjának első állomására. Az ötnapos út várhatóan Dél-Koreában, Hszivel tartott személyes találkozóval zárul.

A Kuala Lumpurban zajló egyeztetések kedvező kimenetele elháríthatja az akadályokat az október 30-ára tervezett, nagy téttel bíró találkozó elől. Bár a Fehér Ház hivatalosan bejelentette a nagy érdeklődéssel várt Trump–Hszi megbeszélést, Peking egyelőre nem erősítette meg, hogy a két vezető találkozik.

Trump napirendjén szerepel a szójabab-vásárlások ügye, a demokratikusan kormányzott, Peking által saját területének tekintett Tajvannal kapcsolatos aggályok, valamint a börtönben lévő hongkongi médiamágnás, Jimmy Lai szabadon bocsátása. A már megszűnt, demokráciapárti Apple Daily alapítójának fogva tartása az ázsiai pénzügyi központban a jogok és szabadságok elleni kínai fellépés leginkább szem előtt lévő példájává vált.

Trump jelezte, hogy Kína segítségét kéri Washington Oroszországgal kapcsolatos ügyeiben, miközben az ukrajnai háború a negyedik évéhez közelít.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap közölte: az Egyesült Államok nem fordít hátat Tajvannak kereskedelmi előnyökért cserébe Kínával.

Az elmúlt hetekben ismét felerősödtek a feszültségek. A májusi, genfi első forduló után létrejött, majd augusztusban meghosszabbított törékeny kereskedelmi fegyverszünet sem akadályozta meg a feleket abban, hogy újabb szankciókat, exportkorlátozásokat és keményebb ellenlépéseket helyezzenek kilátásba.

A mostani tárgyalási forduló várhatóan Kína kibővített ritkaföldfém-exportkorlátozásai körül forog, amelyek világszintű hiányt okoztak. A Reuters értesülése szerin ez késztette a Trump-kormányzatot arra, hogy fontolóra vegye a "kritikus szoftverek" Kínába irányuló exportjának blokkolását.

A megbeszélések kezdete előtt egy nappal az Egyesült Államok új vámvizsgálatot indított Kína "nyilvánvaló mulasztása" miatt a 2020-ban aláírt "Első fázisú" kereskedelmi megállapodás teljesítésében. Az új, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáló eljárás tovább bővíti Trump eszköztárát Kínával szemben.

