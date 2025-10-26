  • Megjelenítés
Alakul a megállapodás az USA és Kína között, jövő héten találkozhat a két szuperhatalom vezetője
Gazdaság

Alakul a megállapodás az USA és Kína között, jövő héten találkozhat a két szuperhatalom vezetője

Portfolio
Washington és Peking tárgyalói a hétvégén Kuala Lumpurban ültek tárgyalóasztalhoz, hogy elsimítsák a hónapok óta gyűlő feszültségeket, és előkészítsék a terepet Donald Trump és Hszi Csin-ping várva várt találkozója előtt. A felek szerint a megbeszélések „produktívak” voltak, ami némi reményt ad arra, hogy sikerül elkerülni a két gazdasági szuperhatalom közötti újabb kereskedelmi háborút.

Az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi tárgyalások második napja előkészítette a terepet Donald Trump elnök és Hszi Csin-ping elnök „produktív találkozójához” – jelentette ki vasárnap Kuala Lumpurban Washington legfőbb kereskedelmi megbízottja, ami reményt keltett a világ két legnagyobb gazdaságának megállapodására.

Az amerikai pénzügyminisztérium szóvivőjő elmondta, hogy az Egyesült Államok és Kína legfőbb kereskedelmi tisztviselői közötti kétnapos tárgyalások, amelyek célja a kereskedelmi háború eszkalációjának elkerülése volt, lezárultak.

Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő és Scott Bessent pénzügyminiszter a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének ülésén találkozott He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettessel, hogy május óta ötödik alkalommal folytassák a személyes tárgyalásokat.

Scott Bessent szerint a Kínával folytatott hétvégi kereskedelmi tárgyalások megteremtették a feltételeket Donald Trump elnök és Hszi Csin-ping elnök közötti találkozóhoz, amelyre jövő héten kerül sor.

Úgy gondolom, hogy nagyon sikeres keretet hoztunk létre a vezetők csütörtöki megbeszéléséhez

– nyilatkozta Bessent vasárnap a sajtónak.

Arra a kérdésre, hogy napirendre kerültek-e a ritkaföldfémek, Greer azt válaszolta: széles témaköröket érintettek, köztük a kereskedelmi intézkedésekre vonatkozó fegyverszünet meghosszabbítását is.

Mindkét fél igyekszik elkerülni a feszültség eszkalációját, miután Donald Trump amerikai elnök november 1-jétől új, 100 százalékos vámokat és egyéb korlátozásokat helyezett kilátásba a kínai termékekre válaszul Kína jelentősen kiterjesztett exportkorlátozásaira a ritkaföldfém-mágnesek és -ásványok esetében.

Trump vasárnap érkezett a malajziai fővárosba a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének csúcstalálkozójára, ázsiai körútjának első állomására. Az ötnapos út várhatóan Dél-Koreában, Hszivel tartott személyes találkozóval zárul.

A Kuala Lumpurban zajló egyeztetések kedvező kimenetele elháríthatja az akadályokat az október 30-ára tervezett, nagy téttel bíró találkozó elől. Bár a Fehér Ház hivatalosan bejelentette a nagy érdeklődéssel várt Trump–Hszi megbeszélést, Peking egyelőre nem erősítette meg, hogy a két vezető találkozik.

Trump napirendjén szerepel a szójabab-vásárlások ügye, a demokratikusan kormányzott, Peking által saját területének tekintett Tajvannal kapcsolatos aggályok, valamint a börtönben lévő hongkongi médiamágnás, Jimmy Lai szabadon bocsátása. A már megszűnt, demokráciapárti Apple Daily alapítójának fogva tartása az ázsiai pénzügyi központban a jogok és szabadságok elleni kínai fellépés leginkább szem előtt lévő példájává vált.

Trump jelezte, hogy Kína segítségét kéri Washington Oroszországgal kapcsolatos ügyeiben, miközben az ukrajnai háború a negyedik évéhez közelít.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap közölte: az Egyesült Államok nem fordít hátat Tajvannak kereskedelmi előnyökért cserébe Kínával.

Az elmúlt hetekben ismét felerősödtek a feszültségek. A májusi, genfi első forduló után létrejött, majd augusztusban meghosszabbított törékeny kereskedelmi fegyverszünet sem akadályozta meg a feleket abban, hogy újabb szankciókat, exportkorlátozásokat és keményebb ellenlépéseket helyezzenek kilátásba.

A mostani tárgyalási forduló várhatóan Kína kibővített ritkaföldfém-exportkorlátozásai körül forog, amelyek világszintű hiányt okoztak. A Reuters értesülése szerin ez késztette a Trump-kormányzatot arra, hogy fontolóra vegye a "kritikus szoftverek" Kínába irányuló exportjának blokkolását.

A megbeszélések kezdete előtt egy nappal az Egyesült Államok új vámvizsgálatot indított Kína "nyilvánvaló mulasztása" miatt a 2020-ban aláírt "Első fázisú" kereskedelmi megállapodás teljesítésében. Az új, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáló eljárás tovább bővíti Trump eszköztárát Kínával szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-500955120-forgalom-közlekedés-Kreml-moszkva-személygépjármű-út-utazás-város
Gazdaság
Három éve várják, mégsem kényszeríti térdre az orosz gazdaságot a háború
Pénzcentrum
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility