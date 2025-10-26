Áttörés a láthatáron: több kulcsfontosságú kérdésben konszenzusra jutott az USA és Kína

A világ két legnagyobb gazdasága a vezetői csúcs előtt közelítette álláspontjait. Li Cseng-kang kínai kereskedelmi képviselő vasárnap közölte,
hogy érdemi egyeztetéseket folytattak az exportkorlátozásokról, a vámfegyverszünet meghosszabbításáról, a fentanil ügyéről, valamint a kereskedelmi és hajózási illetékekről.
Scott Bessent pénzügyminiszter Kuala Lumpurban azt mondta, a tárgyalások konstruktívak, átfogóak és mélyrehatóak voltak, amelyek előrehaladást tettek lehetővé, és pozitív keretet teremtenek a vezetők találkozójához.
Ezzel párhuzamosan Donald Trump amerikai elnök a délkelet-ázsiai vezetőkkel találkozott.
A kínai delegációt Ho Li-feng miniszterelnök-helyettes vezette. A csapat tagja volt Li Cseng-kang kereskedelmi képviselő és Liao Min pénzügyminiszter-helyettes. Az amerikai fél részéről Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselője vett részt.
Trump vasárnap érkezett meg Malajziába, megkezdve második elnöki ciklusa első regionális körútját. A repülőtéren Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök fogadta, és az elnök jelenlétében írták alá a Thaiföld és Kambodzsa közötti békenyilatkozatot.
Az amerikai elnök kétoldalú találkozókat tart Malajziában, majd Japánban és Dél-Koreában. Várhatóan Hszi Csin-ping kínai elnökkel is egyeztet az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés csúcstalálkozójának margóján.
Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak jelezte: reméli, hogy a Hszi Csin-pinggel folytatott megbeszélések teljes körű megállapodáshoz vezetnek.
A tervezett találkozó az év első személyes egyeztetése lenne a két legnagyobb gazdaság vezetői között. Trump szerint a közvetlen tárgyalások jelentik a legjobb utat a vámok, az exportkorlátozások, a mezőgazdasági vásárlások és a fentanil-kereskedelem ügyének rendezésére, valamint a geopolitikai feszültségek – köztük Tajvan és az ukrajnai háború – kezelésére.
A napirend egyik lehetséges pontja az Egyesült Államok tajvani politikája. Hszi azt szeretné, ha Washington hivatalosan kijelentené, hogy ellenzi a demokratikusan kormányzott, önigazgatású sziget függetlenségét, ami Peking számára jelentős diplomáciai siker lenne. Marco Rubio külügyminiszter ugyanakkor szombaton közölte: a Trump-kormányzat a tárgyalások során nem adja fel a Tajvan iránti, régóta fennálló amerikai támogatást.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
