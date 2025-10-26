  • Megjelenítés
Áttörés a láthatáron: több kulcsfontosságú kérdésben konszenzusra jutott az USA és Kína
Gazdaság

Áttörés a láthatáron: több kulcsfontosságú kérdésben konszenzusra jutott az USA és Kína

Portfolio
Az Egyesült Államok és Kína előzetes konszenzusra jutottak több kulcsfontosságú kereskedelmi és gazdasági kérdésben a vezetői csúcs előtt, ami az enyhülés óvatos jelét mutatja - írta meg a Bloomberg.

A világ két legnagyobb gazdasága a vezetői csúcs előtt közelítette álláspontjait. Li Cseng-kang kínai kereskedelmi képviselő vasárnap közölte,

hogy érdemi egyeztetéseket folytattak az exportkorlátozásokról, a vámfegyverszünet meghosszabbításáról, a fentanil ügyéről, valamint a kereskedelmi és hajózási illetékekről.

Scott Bessent pénzügyminiszter Kuala Lumpurban azt mondta, a tárgyalások konstruktívak, átfogóak és mélyrehatóak voltak, amelyek előrehaladást tettek lehetővé, és pozitív keretet teremtenek a vezetők találkozójához.

Ezzel párhuzamosan Donald Trump amerikai elnök a délkelet-ázsiai vezetőkkel találkozott.

A kínai delegációt Ho Li-feng miniszterelnök-helyettes vezette. A csapat tagja volt Li Cseng-kang kereskedelmi képviselő és Liao Min pénzügyminiszter-helyettes. Az amerikai fél részéről Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselője vett részt.

Trump vasárnap érkezett meg Malajziába, megkezdve második elnöki ciklusa első regionális körútját. A repülőtéren Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök fogadta, és az elnök jelenlétében írták alá a Thaiföld és Kambodzsa közötti békenyilatkozatot.

Kapcsolódó cikkünk

Trump jelenlétében aláírták a tűzszüneti megállapodást

Az amerikai elnök kétoldalú találkozókat tart Malajziában, majd Japánban és Dél-Koreában. Várhatóan Hszi Csin-ping kínai elnökkel is egyeztet az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés csúcstalálkozójának margóján.

Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak jelezte: reméli, hogy a Hszi Csin-pinggel folytatott megbeszélések teljes körű megállapodáshoz vezetnek.

A tervezett találkozó az év első személyes egyeztetése lenne a két legnagyobb gazdaság vezetői között. Trump szerint a közvetlen tárgyalások jelentik a legjobb utat a vámok, az exportkorlátozások, a mezőgazdasági vásárlások és a fentanil-kereskedelem ügyének rendezésére, valamint a geopolitikai feszültségek – köztük Tajvan és az ukrajnai háború – kezelésére.

A napirend egyik lehetséges pontja az Egyesült Államok tajvani politikája. Hszi azt szeretné, ha Washington hivatalosan kijelentené, hogy ellenzi a demokratikusan kormányzott, önigazgatású sziget függetlenségét, ami Peking számára jelentős diplomáciai siker lenne. Marco Rubio külügyminiszter ugyanakkor szombaton közölte: a Trump-kormányzat a tárgyalások során nem adja fel a Tajvan iránti, régóta fennálló amerikai támogatást.

Kapcsolódó cikkünk

Fontos megállapodásokat kötött az USA a ritkaföldfémek ügyében

Alakul a megállapodás az USA és Kína között, jövő héten találkozhat a két szuperhatalom vezetője

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
parlament, magyar gazdaság, magyar kormány, költségvetés, költségvetési hiány
Gazdaság
IMF: az uniós padlón vérzés korszakába léptünk, Magyarország az egyik legnagyobb vesztes
Pénzcentrum
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility