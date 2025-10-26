Ezt nem teszi zsebre a brit pénzügyminiszer: páros lábbal szállt bele a volt jegybanki vezető

Mervyn King, a Lordok Házának független tagja és a Bank of England egykori vezetője egy vasárnapi tévéműsorban azt tanácsolta a pénzügyminiszternek, hogy legalább 12 hónappal halassza el az adóemeléseket.

Szerinte a gyors megoldások keresése, a "cigarettásdoboz hátoldalára firkantott" ötletek zsákutcába visznek.

A figyelmeztetés arra az értesülésre reagál, miszerint a pénzügyminiszter a jövő havi költségvetésben új luxusingatlan-adót vezetne be. King óvatosságra intette Reeveset a megtakarítások megadóztatásával kapcsolatban is, ugyanis a munkáspárti kormány a készpénzes ISA-k (adómentes megtakarítási számlák) adómentes keretének csökkentésére készül.

Arra a kérdésre, hogy kivehető-e valamiféle terv a miniszter elképzeléseiből, King a Sky News "Sunday with Trevor Phillips" című műsorában azt mondta: "Nem, és ez aggaszt." Hozzátette:

Azt tanácsolnám neki, hogy állítson fel egy csoportot, amely 12 hónap alatt átfogóan áttekinti az adózás minden aspektusát – nemcsak az ingatlanokat, hanem a különféle megtakarításokat és vagyonelemeket is –, és egységes képet ad arról, hogyan kellene kinéznie a rendszernek.

King szerint most nem ez történik: az OBR (Office for Budget Responsibility, Költségvetési Felelősségi Hivatal) közvetlenül a költségvetés előtt előáll egy számmal, majd jönnek az ötletek – szinte a cigarettásdoboz hátoldalára írva –, hogyan lehetne itt-ott pár milliárdot beszedni. "Ez nem koherens adóstratégia; nagyon sokat segítene, ha előbb végiggondolnák" – fogalmazott a volt jegybanki vezető.

A kiszivárgott luxusingatlan-adóterv szerint a 2 millió fontot vagy annál többet érő ingatlanok tulajdonosai 1 százalékos terhet fizetnének a 2 millió font feletti értékrészre.

A The Mail on Sunday értesülése szerint egy 3 millió fontos ingatlan után évente 10 ezer font lenne a teher.

A több tízmilliót érő otthonok és a második ingatlanok tulajdonosai magasabb kulcsokra számíthatnának.

A volt jegybankelnök szerint nincsenek gyors megoldások a brit gazdaság számára. Úgy véli, éveket vehet igénybe, mire Reeves kézzelfogható javulást tud felmutatni. A költségvetést szerinte egy nagyon világos és őszinte helyzetértékeléssel kellene kezdeni a nemzet és a gazdaság állapotáról. King úgy véli: nem érdemes a múltra mutogatni – még ha ez tapsot is hoz az alsóházban –, az emberek azt szeretnék hallani, mi a valós helyzet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images