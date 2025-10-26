  • Megjelenítés
Felújítás kezdődik: forgalomkorlátozás jön holnaptól az M2-es autópályán
Gazdaság

Felújítás kezdődik: forgalomkorlátozás jön holnaptól az M2-es autópályán

MTI
Szakaszos burkolatfelújítási munkák kezdődnek hétfő éjszakától az M2-es autóúton, Vác térségében, a felújítás több ütemben, helyenként sávzárás mellett zajlik - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vasárnap az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint

a várhatóan december közepéig tartó munkálatokra, korlátozásokra előjelző táblák hívják fel a figyelmet.

A térségben sebességkorlátozásra, az M2-es autóúton menetidő-növekedésre számíthatnak a közlekedők.

A munkák első ütemében, hétfő éjszakától várhatóan szerda estig az M2-es autóút 12-es főúti csomópont és a kosdi csomópont közötti szakaszán, a 12-es főút környezetében szakaszosan lezárnak egy-egy forgalmi sávot. A korlátozás ideje alatt a lezárt szakaszokon jelzőőrös forgalomirányítás mellett egy sávon, váltakozva haladhat a forgalom - ismertették.

A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy a munkaterület környezetében fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
időjárás-hidegfront-hőmérséklet-előrejelzés-köd-csapadék-milyen idő lesz-időjárás-előrejelzés-magyarország időjárás-lesz eső?
Gazdaság
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: hidegfrontot követően intenzív melegedés indul Magyarországon
Pénzcentrum
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility