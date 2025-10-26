Felújítás kezdődik: forgalomkorlátozás jön holnaptól az M2-es autópályán

Szakaszos burkolatfelújítási munkák kezdődnek hétfő éjszakától az M2-es autóúton, Vác térségében, a felújítás több ütemben, helyenként sávzárás mellett zajlik - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vasárnap az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint

a várhatóan december közepéig tartó munkálatokra, korlátozásokra előjelző táblák hívják fel a figyelmet.

A térségben sebességkorlátozásra, az M2-es autóúton menetidő-növekedésre számíthatnak a közlekedők.

A munkák első ütemében, hétfő éjszakától várhatóan szerda estig az M2-es autóút 12-es főúti csomópont és a kosdi csomópont közötti szakaszán, a 12-es főút környezetében szakaszosan lezárnak egy-egy forgalmi sávot. A korlátozás ideje alatt a lezárt szakaszokon jelzőőrös forgalomirányítás mellett egy sávon, váltakozva haladhat a forgalom - ismertették.

A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy a munkaterület környezetében fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek.

