Fontos megállapodásokat kötött az USA a ritkaföldfémek ügyében

Az egyezmények célja a kereskedelmi egyensúlytalanságok mérséklése és az ellátási láncok diverzifikálása. Erre Kína szigorodó ritkaföldfém-exportkorlátozásai közepette kerül sor.
Thaifölddel, Malajziával és Kambodzsával kölcsönös kereskedelmi megállapodások születtek a vám- és nem vámjellegű akadályok csökkentéséről.
A Fehér Ház közlése szerint az Egyesült Államok a három országból érkező exportcikkek többségére továbbra is 19%-os vámtételt tart fenn. Trump emellett külön megállapodásokat is aláírt Thaifölddel és Malajziával a kritikus nyersanyagok ellátási láncainak diverzifikálásáról, a gyorsan növekvő szektorban zajló pekingi törekvések közepette.
A Reuters múlt hónapban írta meg, hogy Kína tárgyalásokat folytat Kuala Lumpurral a ritkaföldfémek feldolgozásáról. A malajziai Khazanah Nasional szuverén vagyonalap egy kínai partnerrel közösen finomítót építene az országban.
Kína, a ritkaföldfémek legnagyobb bányásza és feldolgozója, egyre szigorúbb exportkontrollt vezetett be a finomítási technológiáira. Ez arra készteti a globális gyártókat, hogy alternatív forrásokat keressenek a félvezetőkben, az elektromos járművekben és a katonai felszerelésekben széles körben használt kritikus nyersanyagokra.
Malajzia vasárnap vállalta, hogy nem vezet be tilalmat vagy kvótát az Egyesült Államokba irányuló kritikus nyersanyag- vagy ritkaföldfém-exportjára. A közös közlemény ugyanakkor nem tisztázta, hogy a kötelezettség a nyers vagy a feldolgozott anyagokra vonatkozik-e.
Malajziában becslések szerint 16,1 millió tonna ritkaföldfém-nyersanyag található. Az ország tiltja a nyers ritkaföldfémek kivitelét, hogy megelőzze az erőforrás-veszteséget és fejlessze a hazai feldolgozóipart.
A megállapodás részeként Kuala Lumpur jelentős preferenciális piaci hozzáférést biztosít amerikai iparcikkek és mezőgazdasági termékek számára, többek között vegyipari termékek, gépek, személygépkocsik, valamint tej- és baromfiáruk esetében. A többségében muszlim Malajzia, amely a halal tanúsítás terén globális éllovas, vállalta az amerikai kozmetikai és gyógyszeripari termékekre vonatkozó követelmények egyszerűsítését is.
Thaiföld ezzel párhuzamosan a két ország közlése szerint a termékek mintegy 99%-án megszünteti a vámtarifa-jellegű akadályokat. Ez az amerikai ipari, élelmiszer- és mezőgazdasági termékek teljes körét lefedi.
Thaiföld, Malajzia és Kambodzsa a megállapodásokban vállalta a munkavállalói jogok védelmének erősítését és a környezetvédelmi előírások szigorítását.
Az egyezmények aláírására azt követően került sor, hogy Trump felügyelete mellett Thaiföld és Kambodzsa megerősített tűzszüneti megállapodást írt alá, miután az év korábbi részében halálos határmenti összecsapások történtek a két délkelet-ázsiai szomszéd között.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
