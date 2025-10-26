Három éve várják, mégsem kényszeríti térdre az orosz gazdaságot a háború

Elérhette a mélypontot az orosz gazdaság, várhatóan sikerül elkerülni a recessziót – olvasható a Bécsi Nemzetközi Gazdaságkutató Intézet (WIIW) friss elemzésében. A szervezet szakértői szerint további nyugati szankciók nem várhatók Oroszországgal szemben, a jelenleg érvényben lévő büntetőintézkedések viszont hosszútávon éreztetik majd hatásukat. Az elemzők most úgy gondolják, hogy az elmúlt hetek békereményei csalókák lehetnek, 2027-ig sem fog lezárulni az ukrajnai háború.

Az idei év kiábrándító 1,2%-os növekedése a mélypontot jelentheti az orosz gazdaság szempontjából, a következő két évben 1,5 százalék környékére gyorsulhat a növekedés – vélekednek a WIIW szakemberei. Ez még mindig jócskán elmaradna a 2023-24-es 4 százalék feletti ütemtől, de

talán elérheti a mélypontot az orosz gazdaság, most úgy tűnik, hogy a recesszió elkerülhető lesz.

Az elemzés készítői kiemelik, hogy az extrém szigorú monetáris politikának (jelenleg 17% az alapkamat) köszönthetően az inflációt sikerült kontrollálni, ez ugyanakkor a belső kereslet gyengülésével és a gazdaság stagnálásával járt. Ez pedig a visszafogott nemzetközi olajárakkal és az erős rubellel karöltve bevételkiesést okoz a költségvetésben, amit adóemelésekkel, többek között az áfa növelésével ellensúlyoztak.

Az orosz kamatszint 21%-on érte el a csúcsot, ez pedig fogyasztás helyett megtakarításra ösztönözte a lakosságot, illetve a magas finanszírozási költségeken keresztül visszafogta a hitelezés bővülését. Idén júniusban azonban fokozatos lazításba kezdhetett a jegybank. A WIIW szakértői szerint az év végéig még további 100 bázispontos kamatcsökkentés férhet bele, 2026-ban pedig fokozatosan 10%-ra mérsékelhetik a kamatot, ami elkezdheti élénkíteni lassan a fogyasztást.

Az orosz ipar termelésének növekedését szinte csak a hadiipar, különösen a dróngyártás tartja fenn, ez is arra utal, hogy az ukrajnai háború egyre inkább a drónokról szól. Az összes többi iparág teljesítménye stagnál vagy esik, kiemelkedik a járműgyártás, mely 19%-kal zuhant a legutolsó adatok szerint.

A viszonylag jó gazdaság kilátások mellett az orosz költségvetés a koronavírus-járvány óta a legmagasabb hiánnyal zárhatja az idei évet, a deficit az év végére elérheti a GDP 2,5%-át. Ez ugyan nem számít magasnak nemzetközi összevetésben, de a finanszírozási költségek magasak az extrém kamatszint miatt, ezért akár további megszorításokra is szükség lehet – vélik a WIIW elemzői. A 2026-os költségvetés tervezetében szerepel az áfa általános kulcsának 20-ról 22%-ra emelése, illetve a kisvállalatok egyszerű adózási körének szűkítése.

Az orosz külkereskedelem elsősorban az alacsony olajárak miatt teljesít tartósan gyengén. A kereskedelmi mérleg többlete az első hét hónapban 25 milliárd dollárra szűkült az egy évvel korábbi 41 milliárdról.

A bécsi kutatóintézet szakemberei nem számolnak azzal, hogy 2027-ig további gazdaságilag fájdalmas nyugati szankciók jönnek Oroszországgal szemben. A jelenlegi intézkedések fájdalmas hatásai azonban csak hosszútávon érvényesülnek majd teljesen, így ez továbbra is rontja a kilátásokat.

A közgazdászok szerint

az ukrajnai háború a következő két évben sem fog lezárulni,

mivel Donald Trump amerikai elnök eddig sem tudott komoly elköteleződést kierőszakolni az orosz vezetésből a béke mellett. Ukrajna harcképességét az európai fegyvervásárlások tarthatják fenn a következő években is a NATO keretei között.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images