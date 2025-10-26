Kanada egy reklám miatt 10 százalékos vámot kap Trumptól

Az amerikai elnök szombaton, a Truth Socialon közölte: "Kanadát rajtakapták, hogy hamis hirdetést tett közzé Ronald Reagan vámbeszédéről." Hozzátette:
A tények súlyos félremagyarázása és az ellenséges lépés miatt 10 százalékkal megemelem a Kanadára kivetett vámot az általuk most fizetett szint fölé.
A Kanadából származó, az Egyesült Államokban értékesített termékekre általánosságban 35 százalékos vám vonatkozik. Bizonyos, az USA–Mexikó–Kanada Megállapodás (USMCA) alá tartozó termékek kivételt képeznek, míg egyes konkrét tételekre – például acélra és alumíniumra – 50 százalékos vámot vetnek ki.
Trump péntek késő este bírálta Ontario tartomány kormányát, amiért a Reagan-hirdetést csak a World Series első két mérkőzése után állítja le.
Ma este is levehették volna. Ez tisztátalan játék. De tudják, én még náluk is piszkosabban tudok játszani
– mondta újságíróknak a Fehér Házban, Ázsiába indulása előtt.
Az elnök a csütörtök esti, a Kanadával folytatott kereskedelmi tárgyalások leállításával kapcsolatos döntésében is hivatkozott a reklámra. Doug Ford ontariói miniszterelnök péntek délután közölte: hétfőtől felfüggesztik a hirdetést, hogy a tárgyalások újraindulhassanak. Hozzátette ugyanakkor:
Utasítottam a csapatomat, hogy a hétvégén is juttassuk el az üzenetünket az amerikaiakhoz, így a reklám az első két World Series-meccs alatt is adásba kerülhet.
Trump péntek este azt mondta, úgy értesült, Ontario leveszi a hirdetést, de nem tudta, hogy azt hétfőig adásban hagyják.
A reklám péntek este, a World Series első mérkőzésének milliós amerikai nézettségű közvetítése alatt is futott. A találkozót a kanadai Toronto Blue Jays 11–4-re nyerte az amerikai Los Angeles Dodgers ellen. Toronto Ontario tartományban található, és Doug Ford szülővárosa.
Ford korábban a közösségi médiában azt írta: "A célunk mindig az volt, hogy párbeszédet indítsunk arról, milyen gazdaságot akarnak építeni az amerikaiak, és milyen hatással vannak a vámok a dolgozókra és a vállalkozásokra. Elértük a célunkat, üzenetünk a legmagasabb szintekre is eljutott." Majd így folytatta:
Mark Carney miniszterelnökkel folytatott egyeztetésem után Ontario hétfőtől felfüggeszti amerikai reklámkampányát, hogy a kereskedelmi tárgyalások folytatódhassanak.
Trump a Ronald Reagan Elnöki Alapítvány és Intézet bírálata nyomán leállította a Kanadával folytatott kereskedelmi tárgyalásokat. Az alapítvány szerint a reklám félreértelmezi Reagan 1987. április 25-i rádióbeszédét, és engedély nélkül szerkesztették meg a szavait. Az alapítvány a teljes beszédet feltöltötte YouTube-csatornájára, és arra kérte az embereket, hogy teljes egészében nézzék meg. Ford pénteken egy tweetben ugyanezen videó linkjét osztotta meg válaszul.
Reagan a beszédben arról is beszélt, hogy vámokat vetett ki "egyes japán termékekre, válaszul arra, hogy Japán nem tudott érvényt szerezni a velünk kötött, félvezetőkre vonatkozó kereskedelmi megállapodásnak". Ez a kontextus hiányzik az ontariói hirdetésből. A reklám ugyanakkor pontosan idézi Reagant többek között így:
Hosszú távon az efféle kereskedelmi korlátok minden amerikai munkásnak és fogyasztónak ártanak. Amikor valaki azt mondja: "Vessünk ki vámokat a külföldi importárukra", úgy tűnhet, hazafias dolgot tesz az amerikai termékek és munkahelyek védelmében. És néha, rövid ideig működik is – de csak rövid ideig. A magas vámok elkerülhetetlenül külföldi megtorláshoz és heves kereskedelmi háborúk kirobbanásához vezetnek.
Magát "nagy Ronald Reagan-rajongónak" nevezve Ford október 16-án tette közzé először az X-en a hirdetést, pár nappal azután, hogy bejelentette: Ontario kormánya 75 millió dollárt költ a kampány amerikai futtatására.
Ezt az üzenetet minden egyes republikánus körzetben meg fogjuk ismételni, az egész országban
– mondta.
Trump péntek reggeli Truth Social-bejegyzésében dühösen reagált a reklámra:
KANADA CSALT, ÉS RAJTAKAP-TÁK!!! Hamisan olyan reklámot vettek, amelyben azt állítják, Ronald Reagan nem szerette a vámokat, pedig valójában IMÁDTA A VÁMOKAT AZ ORSZÁGUNK ÉS NEMZETBIZTONSÁGUNK VÉDELMÉBEN.
A Legfelsőbb Bíróság november elején tart szóbeli meghallgatást annak eldöntésére, hogy a törvény lehetővé tette-e Trump számára, hogy a Kongresszus beleegyezése nélkül átfogó vámokat vessen ki számos országra, köztük Kanadára.
