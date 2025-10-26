  • Megjelenítés
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: hidegfrontot követően intenzív melegedés indul Magyarországon
Ma este és holnap is egy hidegfront éri el a Kárpát-medencét, így a frontérzékenyeknek nehéz napok elébe néznek - számolt be a HungaroMet, legfrissebb időjárás-előrejelzésében.

A két front között a légkör magasabb rétegeiben melegedés zajlik majd, amely a melegfrontokra érzékenyek szervezetét is megterhelheti.

Ma éjszaka csökken majd a felhőréteg Magyarország felett, az éjféli órákig a déli tájakról is levonul majd a felhőzet, így csapadékra nincs kilátás az éjszaka folyamán. A légmozgás csökken majd, így helyenként akár köd is képződhet majd hétfő hajnalra. A legalacsonyabb

éjszakai hőmérséklet általánosan 3 és 8 Celsius-fok környékén alakul majd.

Hétfő reggel ködösen indul majd, azonban a megélénkülő, helyenként akár meg is erősödő dél-nyugati, nyugati szél gyorsan feloszlatja majd a ködfoltokat hazánkban.

Napközben észak, észak-nyugat felől egyre vastagabb felhőzet borítja majd be az országot, így szorványosan fordulhat elő eső és zápor.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 Celsius-fok között lesz.

A jövőhétre vonatkozó előrejelzések szerint a következő napok a melegedésről fognak majd szólni:

a hét eleji 12 fokról péntekig egészen 19 Celsius-fokra emelkedhet a hőmérséklet Budapesten.

Csapadékban az előttünk álló hét is szegényes lesz, ugyanis legfeljebb elvétve fordulhat elő eső az országban.

