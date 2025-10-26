  • Megjelenítés
Meghiúsult a kínai útja, helyette Indiával egyeztet a német külügyminiszter
Meghiúsult a kínai útja, helyette Indiával egyeztet a német külügyminiszter

Johann Wadephul német külügyminiszter hétfőtől Brüsszelben folytat egyeztetéseket a NATO és az EU vezetőivel, továbbá az indiai kereskedelmi miniszterrel is találkozni fog.

A külügyminisztérium szóvivője közölte, hogy Wadephul a brüsszeli út során tárgyal Mark Rutte NATO-főtitkárral, Piyush Goyal indiai kereskedelmi miniszterrel, valamint más vezető döntéshozókkal.

A látogatás előzménye, hogy Wadephul elhalasztotta a vasárnapra tervezett kínai útját, miután Peking csak egyet erősített meg az általa kért találkozók közül.

Ez a lépés a Berlin és Peking között a kereskedelmi és biztonsági kérdésekben tapasztalható feszültségek erősödésére utal.

Brüsszelben Wadephul találkozik Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, Maroš Šefčovič EU-kereskedelmi biztossal, valamint Kaja Kallas EU-s kül- és biztonságpolitikai főképviselővel is – közölte a német külügyminisztérium szóvivője.

A tárca szerint az EU- és NATO-partnerekkel folytatott egyeztetések középpontjában Ukrajna további támogatása, valamint Európa biztonsági és védelmi képességeinek erősítése áll. Fontos napirendi pont lesz a nemzetközi kereskedelem is, különös tekintettel a kritikus nyersanyagok – mindenekelőtt a ritkaföldfémek és a számítógépes chipek – ellátásának biztosítására, illetve a szűk keresztmetszetek kezelésére.

A szóvivő tájékoztatása szerint az Indiát képviselő Piyush Goyal kereskedelempolitikai egyeztetésekre érkezett Brüsszelbe. Az EU és India azon dolgozik, hogy az év végéig aláírják a szabadkereskedelmi megállapodást.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Murat Gok/Anadolu via Getty Images

