Öt évig kellett várni erre: újra elindulnak a repülőjáratok Kína és India között

Vasárnap felszállt Kalkutta repülőteréről az IndiGo 1703-as járata. A gép magyar idő szerint 17:23-kor indult a mintegy három és fél órás útra a dél-kínai Kuangcsou felé.
Az IndiGo november 10-én az Újdelhi–Kuangcsou útvonalon is elindítja járatait. Eközben a China Eastern Airlines november 9-től közvetlen összeköttetést kínál Sanghaj és Újdelhi között.
A két, világszinten is meghatározó gazdaság kapcsolatai élénkülnek, miközben Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései fokozzák a bizonytalanságot mindkét, a világ legnépesebb országai közé tartozó államban.
Narendra Modi indiai miniszterelnök augusztusban, a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozójának margóján, Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott megbeszélése után jelentette be először a járatok újraindítását.
Ez volt Modi első kínai látogatása hét év kihagyás után.
Az utasszállító járatok a Covid–19 világjárvány idején álltak le, és a 2020-as határincidensek után sem indultak újra, így az utazóknak Hongkongban vagy Szingapúrban kellett átszállniuk.
India és Kína januárban állapodott meg először a közvetlen járatok visszaállításáról, ám a kapcsolatok ismét lehűltek India és Pakisztán fegyveres összecsapásai közepette. Júniusban újból bejelentették a közvetlen összeköttetések bővítését, de azonnali előrelépés akkor még nem történt.
Az Air India emellett azon dolgozik, hogy Újdelhiből Sanghajba indítson járatokat – közölték az egyeztetéseket ismerő, névtelenséget kérő források. A légitársaság egyelőre nem jelentett be indulási dátumot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
