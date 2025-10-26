  • Megjelenítés
Újabb vámmegállapodás a küszöbön: azonnal megkezdi a tárgyalásokat Trump és Dél-Amerika legerősebb állama
Gazdaság

Újabb vámmegállapodás a küszöbön: azonnal megkezdi a tárgyalásokat Trump és Dél-Amerika legerősebb állama

Portfolio
Lula da Silva brazil elnök szerint Brazília és az Egyesült Államok azonnal megkezdi a vámokról és más vitás kérdésekről szóló tárgyalásokat a malajziai ASEAN-csúcson tartott egyeztetés után.

Luiz Inácio Lula da Silva, Brazília elnöke vasárnap pozitívnak értékelte amerikai hivatali partnerével, Donald Trump amerikai elnökkel folytatott megbeszélését. Közölte, hogy

a két ország szakértői azonnal megkezdik az egyeztetést a vámokról és más vitás kérdésekről.

A találkozóra a Kuala Lumpurban zajló ASEAN-csúcson került sor, ahol a felek a feszültségek enyhítését célozták. Előzményként Trump augusztus elején 10 százalékról 50 százalékra emelte a brazil termékek többségére kivetett amerikai importvámot.

Megállapodtunk, hogy csapataink azonnal találkoznak, hogy előmozdítsák a megoldáskeresést a vámok és a brazil hatóságokat sújtó szankciók ügyében

– írta Lula az X-en a megbeszélés után.

Trump a vámemelést korábban ahhoz a "boszorkányüldözéshez" kötötte, amely szerinte Jair Bolsonaro volt brazil elnök ellen zajlik. Az amerikai kormány több brazil tisztségviselővel szemben is szankciókat vezetett be, köztük Alexandre de Moraes alkotmánybíróval szemben, aki felügyelte azt a pert, amely Bolsonaro puccskísérlet miatti elítéléséhez vezetett.

A vasárnapi megbeszélés előtt Trump jelezte, hogy megállapodások születhetnek Lulával.

Azt hiszem, mindkét országnak elég jó megállapodásokat tudunk kötni

– fogalmazott.

Lula korábban hibának nevezte a vámemelést, rámutatva, hogy az Egyesült Államok az elmúlt 15 évben 410 milliárd dollár kereskedelmi többletet halmozott fel Brazíliával szemben.

Mauro Vieira brazil külügyminiszter szerint a megoldást célzó egyeztetések azonnal elindulnak, és vasárnapra találkozót is terveztek az amerikai delegációval.

Felállítjuk a tárgyalási menetrendet, és kijelöljük azokat a szektorokat, amelyekről beszélni fogunk, hogy előre tudjunk lépni

– mondta a csúcson újságíróknak.

A találkozón Jair Bolsonaróról nem esett szó – közölte Márcio Rosa, a brazil fejlesztési, ipari és kereskedelmi minisztérium közigazgatási államtitkára, aki Vieirával együtt állt a sajtó elé.

Kapcsolódó cikkünk

Személyesen egyeztet majd az amerikai és a brazil elnök a vámokról

Trump vámpolitikája felforgatja a globális kávépiacot: Brazília elveszíti legnagyobb piacát

Drágul a világ kedvenc reggeli itala

Úgy tűnik, a fél világ félreértette Trump legfrissebb vámfenyegetéseit

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Solar panel-energetika-energiatakarékosság-fenntartható-ház-környezetvédelem-megújuló-energia-napelem-napenergia-tetőcserép-zöld
Gazdaság
Újra előveheti a kormány a tervet, aminek sok napelemes háztartás örülhet
Pénzcentrum
Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility