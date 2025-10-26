Újabb vámmegállapodás a küszöbön: azonnal megkezdi a tárgyalásokat Trump és Dél-Amerika legerősebb állama

Luiz Inácio Lula da Silva, Brazília elnöke vasárnap pozitívnak értékelte amerikai hivatali partnerével, Donald Trump amerikai elnökkel folytatott megbeszélését. Közölte, hogy
a két ország szakértői azonnal megkezdik az egyeztetést a vámokról és más vitás kérdésekről.
A találkozóra a Kuala Lumpurban zajló ASEAN-csúcson került sor, ahol a felek a feszültségek enyhítését célozták. Előzményként Trump augusztus elején 10 százalékról 50 százalékra emelte a brazil termékek többségére kivetett amerikai importvámot.
Megállapodtunk, hogy csapataink azonnal találkoznak, hogy előmozdítsák a megoldáskeresést a vámok és a brazil hatóságokat sújtó szankciók ügyében
– írta Lula az X-en a megbeszélés után.
Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo, na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as… pic.twitter.com/aTXZthrb9Z https://t.co/aTXZthrb9Z— Lula (@LulaOficial) October 26, 2025
Trump a vámemelést korábban ahhoz a "boszorkányüldözéshez" kötötte, amely szerinte Jair Bolsonaro volt brazil elnök ellen zajlik. Az amerikai kormány több brazil tisztségviselővel szemben is szankciókat vezetett be, köztük Alexandre de Moraes alkotmánybíróval szemben, aki felügyelte azt a pert, amely Bolsonaro puccskísérlet miatti elítéléséhez vezetett.
A vasárnapi megbeszélés előtt Trump jelezte, hogy megállapodások születhetnek Lulával.
Azt hiszem, mindkét országnak elég jó megállapodásokat tudunk kötni
– fogalmazott.
Lula korábban hibának nevezte a vámemelést, rámutatva, hogy az Egyesült Államok az elmúlt 15 évben 410 milliárd dollár kereskedelmi többletet halmozott fel Brazíliával szemben.
Mauro Vieira brazil külügyminiszter szerint a megoldást célzó egyeztetések azonnal elindulnak, és vasárnapra találkozót is terveztek az amerikai delegációval.
Felállítjuk a tárgyalási menetrendet, és kijelöljük azokat a szektorokat, amelyekről beszélni fogunk, hogy előre tudjunk lépni
– mondta a csúcson újságíróknak.
A találkozón Jair Bolsonaróról nem esett szó – közölte Márcio Rosa, a brazil fejlesztési, ipari és kereskedelmi minisztérium közigazgatási államtitkára, aki Vieirával együtt állt a sajtó elé.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Hatalmas lépést tett a béke felé egy évtizedek óta forrongó térség
Leteszik a fegyvert a szeparatisták.
Olyan döntés rejtőzik az asztalfiókban, ami bebetonozhatja Donald Trump hatalmát – Egypárti uralom a láthatáron?
Hat évtizedes törvényt kukázhatnak, amivel óriásit kaszálhat az elnök.
Oroszország elsöprő erejű válaszcsapást ígér, ha a belső területeit támadás éri
Nukleáris töltetet hordozni képes rakétát teszteltek az oroszok.
Kreml: tévesek a Putyin–Trump-találkozó lemondásáról szóló hírek
További előkészítés szükséges.
IMF: az uniós padlón vérzés korszakába léptünk, Magyarország az egyik legnagyobb vesztes
Európa reformok híján középszerű növekedési pályára sodródhat
Louvre-rablás: őrizetbe vettek két embert, egyikük elhagyni készült az országot
Zajlik a kihallgatás.
Áttörés a láthatáron: több kulcsfontosságú kérdésben konszenzusra jutott az USA és Kína
Pozitívan nyilatkozott a kínai fél.
Putyin bejelentette: lezárult a "legyőzhetetlen" szuperrakéta tesztelése, kezdődhet a telepítés
Nukleáris töltet hordozására képes.
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora, a magyar gazdaságot azonban nem meggyengítik, hanem termelékenysége és minősége javítá
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.