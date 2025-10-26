Újabb vámmegállapodás a küszöbön: azonnal megkezdi a tárgyalásokat Trump és Dél-Amerika legerősebb állama

Lula da Silva brazil elnök szerint Brazília és az Egyesült Államok azonnal megkezdi a vámokról és más vitás kérdésekről szóló tárgyalásokat a malajziai ASEAN-csúcson tartott egyeztetés után.

Luiz Inácio Lula da Silva, Brazília elnöke vasárnap pozitívnak értékelte amerikai hivatali partnerével, Donald Trump amerikai elnökkel folytatott megbeszélését. Közölte, hogy

a két ország szakértői azonnal megkezdik az egyeztetést a vámokról és más vitás kérdésekről.

A találkozóra a Kuala Lumpurban zajló ASEAN-csúcson került sor, ahol a felek a feszültségek enyhítését célozták. Előzményként Trump augusztus elején 10 százalékról 50 százalékra emelte a brazil termékek többségére kivetett amerikai importvámot.

Megállapodtunk, hogy csapataink azonnal találkoznak, hogy előmozdítsák a megoldáskeresést a vámok és a brazil hatóságokat sújtó szankciók ügyében

– írta Lula az X-en a megbeszélés után.

Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo, na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as… pic.twitter.com/aTXZthrb9Z https://t.co/aTXZthrb9Z — Lula (@LulaOficial) October 26, 2025

Trump a vámemelést korábban ahhoz a "boszorkányüldözéshez" kötötte, amely szerinte Jair Bolsonaro volt brazil elnök ellen zajlik. Az amerikai kormány több brazil tisztségviselővel szemben is szankciókat vezetett be, köztük Alexandre de Moraes alkotmánybíróval szemben, aki felügyelte azt a pert, amely Bolsonaro puccskísérlet miatti elítéléséhez vezetett.

A vasárnapi megbeszélés előtt Trump jelezte, hogy megállapodások születhetnek Lulával.

Azt hiszem, mindkét országnak elég jó megállapodásokat tudunk kötni

– fogalmazott.

Lula korábban hibának nevezte a vámemelést, rámutatva, hogy az Egyesült Államok az elmúlt 15 évben 410 milliárd dollár kereskedelmi többletet halmozott fel Brazíliával szemben.

Mauro Vieira brazil külügyminiszter szerint a megoldást célzó egyeztetések azonnal elindulnak, és vasárnapra találkozót is terveztek az amerikai delegációval.

Felállítjuk a tárgyalási menetrendet, és kijelöljük azokat a szektorokat, amelyekről beszélni fogunk, hogy előre tudjunk lépni

– mondta a csúcson újságíróknak.

A találkozón Jair Bolsonaróról nem esett szó – közölte Márcio Rosa, a brazil fejlesztési, ipari és kereskedelmi minisztérium közigazgatási államtitkára, aki Vieirával együtt állt a sajtó elé.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio