Váratlan bejelentés a NATO keleti bástyájától, komoly lépést tesz a védelmi miniszter

Lengyelország védelmi minisztériuma hétfőn együttműködési szándéknyilatkozatot ír alá a Palantir Technologies Inc.-cel.

A tárca vasárnap tette közzé a bejelentést, és emlékeztettek, hogy a Palantirral való együttműködés tavaly decemberben kezdődött, a "Memorandum of Understanding on Cybersecurity of Information Technology Cooperation" aláírásával. A megállapodás a mesterséges intelligencia, az információs technológia és a kiberbiztonság területeire terjed ki.

A közlemény szerint

az október 27-én, Varsóban tartandó aláírási ceremónián részt vesz Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter és miniszterelnök-helyettes is,

további részleteket azonban nem közöltek.

Lengyelország, amely az Egyesült Államok egyik legszorosabb szövetségese, Oroszország több mint három évvel ezelőtti, Ukrajna elleni teljes körű inváziója óta a NATO-tagállamok közül a bruttó hazai termék arányában a legnagyobb védelmi kiadással rendelkező országgá vált.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images