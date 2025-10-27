2,5 milliárd eurós fejlesztés a ferihegyi reptéren, jöhet a vasúti elérés

Holdingtársaságot hozna létre az állam
Az Aviatikai Holding része lenne a budapesti, a debreceni és a sármelléki reptér, illetve a repülésirányítás, azaz a Hungarocontrol.
A vasúti fejlesztés finanszírozási, építési és működési koncesszió
Az utasdíjakból finanszírozná a beruházást a koncesszió nyertese. Az állam átgondolja, hogy részt vegyen-e a koncessziós társaságban, de erre csak kisebbségi tulajdonosként lát esélyt Nagy Márton. A koncesszió végén a vasúti pálya állami tulajdonba kerül majd.
Még idén kiírják a nemzetközi finanszírozási pályázatot
Banki konzorcium fogja finanszírozni a fejlesztést, piaci alapon - mondta el Nagy Márton. Ha a konzorciumvezető beenged kínai tulajdonú bankot is a konzorciumba, akkor ez ellen semmilyen kifogása nem lesz a kormánynak - tette hozzá a miniszter.
2-3 kilométernyi vasúti szakasz kerül a föld alá
Az úthálózat 2028 végére megvalósulhat. A hármas terminál 2034-2035-re készülhet el, ugyanekkorra épülhet meg a vasút is - mondták el a miniszterek.
Lázár János: 2,5 milliárd eurót fog befektetni az állam
Összesen 2,5 milliárd eurót fog befektetni az állam, ebből 1 milliárd euró a vasúti kapcsolat, 1 milliárd a hármas terminál és 500 millió euró a közútfejlesztés - mondta el az építési és közlekedési miniszter.
A hármas terminál megvalósítása nyolc év alatt megduplázná a reptér forgalmát, a jelenlegi 20 milllió utasról 40 millióra nőne az éves forgalom.
A tervezett mintegy 500 millió eurós befektetés az autós közlekedést fogja rendbe tenni, mintegy 12 km, kétszer három sávos autópálya épülhet. A kiviteli tervek véglegesítése most zajlik, 2026 első félévben fogja megkapni a miniszter a terveket.
Nagy Márton: vasúti kapcsolat épül a reptérre, az országos hálózat része lesz.
Nemcsak jó stratégiai befektetés a nemzetközi repülőtér, hanem erős pénzügyi befektetés is, mondta Nagy Márton. "15 éven belül meg fog térülni a befektetés, hamarabb, mint vártuk" - közölte a nemzetgazdasági miniszter.
A repülőtér kapacitását bővítik majd, ahogy a pénzügyi befektetést is, a hármas terminál alapkövét 2026 márciusban tehetik majd le. A vasutat is fejlesztik, 1 milliárd eurós beruházás részeként fog megvalósulni 27 km vasút Kőbánya és Monor között, beépítve az országos hálózatba a reptéri megállót. A Nyugati pályaudvarról 20 perc lesz az út, 3-4000 Ft lehet majd a jegyár. Ezt egy koncesszió keretében nemzetközi tenderként fogják kiírni.
Előzmények
A kormány még szeptemberben társadalmi egyeztetésre bocsátott egy rendelettervezetet, amellyel megkönnyítené a ferihegyi repülőtérre vezető gyorsvasút megépítését és működtetését, méghozzá koncessziós formában.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter június elején jelentette be, hogy döntött a kormány a gyorsvasút megépítéséről, amelynek másik végállomása a Nyugati Pályaudvaron lenne. Emellett egy új cargo, vagyis áruforgalmi repülőteret is bejelentett a miniszter. Akkori közlése szerint mintegy 1 milliárd eurós beruházásról van szó, amey a meglévő vaíúti szárnyvonalakba kötné be a reptéri gyorsvasutat.
