2,5 milliárd eurós fejlesztés a ferihegyi reptéren, jöhet a vasúti elérés

Összesen 2,5 milliárd eurót fog befektetni az állam, ebből 1 milliárd euró a vasúti kapcsolat, 1 milliárd a hármas terminál és 500 millió euró a közútfejlesztés - mondta el az építési és közlekedési miniszter.

A hármas terminál megvalósítása nyolc év alatt megduplázná a reptér forgalmát, a jelenlegi 20 milllió utasról 40 millióra nőne az éves forgalom.

A tervezett mintegy 500 millió eurós befektetés az autós közlekedést fogja rendbe tenni, mintegy 12 km, kétszer három sávos autópálya épülhet. A kiviteli tervek véglegesítése most zajlik, 2026 első félévben fogja megkapni a miniszter a terveket.