  • Megjelenítés
286 ezer autó kerülhet veszélybe: a hatóság súlyos motorhibát gyanít a népszerű járműveknél
Gazdaság

286 ezer autó kerülhet veszélybe: a hatóság súlyos motorhibát gyanít a népszerű járműveknél

Portfolio
Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság vizsgálatot indított 286 ezer, General Motors-gyártmányú jármű esetleges motorhibája miatt - írja a Reuters.

Az Egyesült Államok Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatala (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)

286 ezer, a General Motorstól származó jármű ügyében kezdett vizsgálatot egy feltételezett motorhiba miatt.

A biztonsági felügyelet hétfőn közölte a vizsgálat megindítását.

Kapcsolódó cikkünk

Óriási meglepetés a General Motorsnál, széttépik a részvényt

Nagy könnyítést kapnak a vámok alól a hónapok óta lobbizó autógyártók

Még soha nem adtak el ennyi elektromos autót a világon

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1483464807-épület-felhő-felhőkarcoló-folyó-hajó-híd-közlekedés-park-város
Gazdaság
Óriási győzelmet aratott a láncfűrészes elnök a kritikus választáson
Pénzcentrum
Mi folyik itt? Ez a 10 éves népautó drágább ma, mint az újkori ára: jól járhat, aki vigyázott rá
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility