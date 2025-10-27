Bezuhant a kakaó ára

A kakaóbab jegyzése a New York-i árutőzsdén 3,2 százalékkal, 6116 dollárra csökkent tonnánként
hétfőn kora délután az előző napi záróértékéhez képest. Egy éve 6836 dolláron, december közepén pedig 12 821 dolláron állt a kakaóbab ára.
Elemzők szerint az ár szempontjából a legfontosabb, hogy miként alakul a termés Elefántcsontparton, amely a világ legnagyobb kakaótermelője, és most igen jók a kilátások.
Van ugyanakkor egy komoly kockázati tényező is. Ez pedig az, hogy október eleje óta mintegy 25 százalékkal kevesebb kakaószállítmány érkezett Elefántcsontpart exportkikötőibe, mint egy évvel korábban, ami az ország úthálózatában igen komoly károkat okozó esőzésekkel függ össze.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Színes koalíció élén tér vissza a hatalomba Orbán Viktor cseh szövetségese
Andrej Babišt kormányalakítással bízta meg Petr Pavel államfő.
Orbán Viktor: Trump hibázott, beszélnem kell vele
A magyar miniszterelnök személyesen akarja jobb belátásra bírni az USA vezetőjét.
Jó hír érkezett a kormánytól: készül az évi 1 millió forintos támogatás 100 ezer magyarnak
Újabb otthontámogatás jelenik meg hamarosan.
Hitel helyett a tőke hozhat növekedést a hazai kkv-knál
A fejlődés kulcsa a kombinált finanszírozás.
Washingtonban tisztázhatja nézeteltérését Orbán Viktor és Donald Trump
Minderről Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter nyilatkozott.
Végleg elérhetetlenné válik a ChatGPT egy népszerű platformon
Most még el lehet menteni az adatokat.
Szándékos gyújtogatás történt a francia vasúton: számos járatot töröltek
Jelentősek a fennakadások.
Az olajkincsek után újabb pénzforrást találtak az arab országok
Kitart a szerencse.
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora, a magyar gazdaságot azonban nem meggyengítik, hanem termelékenysége és minősége javítá
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.
Tragikus gyorsasággal pusztul a természet, csak a fotók maradnak
A természetfotós a klímaváltozás krónikása.