  • Megjelenítés
Bezuhant a kakaó ára
Gazdaság

Bezuhant a kakaó ára

MTI
Meredeken esett a kakaóbab tőzsdei ára hétfőn a kedvező nyugat-afrikai terméskilátásokra, ami túlkínálathoz vezethet a globális piacon.

A kakaóbab jegyzése a New York-i árutőzsdén 3,2 százalékkal, 6116 dollárra csökkent tonnánként

hétfőn kora délután az előző napi záróértékéhez képest. Egy éve 6836 dolláron, december közepén pedig 12 821 dolláron állt a kakaóbab ára.

Elemzők szerint az ár szempontjából a legfontosabb, hogy miként alakul a termés Elefántcsontparton, amely a világ legnagyobb kakaótermelője, és most igen jók a kilátások.

Van ugyanakkor egy komoly kockázati tényező is. Ez pedig az, hogy október eleje óta mintegy 25 százalékkal kevesebb kakaószállítmány érkezett Elefántcsontpart exportkikötőibe, mint egy évvel korábban, ami az ország úthálózatában igen komoly károkat okozó esőzésekkel függ össze.

kakaó
Forrás: tradingeconomics

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
budapest repülőtér ferihegy
Gazdaság
2,5 milliárd eurós fejlesztés a budapesti reptéren, jöhet a vasúti elérés
Pénzcentrum
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility