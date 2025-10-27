Bezuhant a kakaó ára

Meredeken esett a kakaóbab tőzsdei ára hétfőn a kedvező nyugat-afrikai terméskilátásokra, ami túlkínálathoz vezethet a globális piacon.

A kakaóbab jegyzése a New York-i árutőzsdén 3,2 százalékkal, 6116 dollárra csökkent tonnánként

hétfőn kora délután az előző napi záróértékéhez képest. Egy éve 6836 dolláron, december közepén pedig 12 821 dolláron állt a kakaóbab ára.

Elemzők szerint az ár szempontjából a legfontosabb, hogy miként alakul a termés Elefántcsontparton, amely a világ legnagyobb kakaótermelője, és most igen jók a kilátások.

Van ugyanakkor egy komoly kockázati tényező is. Ez pedig az, hogy október eleje óta mintegy 25 százalékkal kevesebb kakaószállítmány érkezett Elefántcsontpart exportkikötőibe, mint egy évvel korábban, ami az ország úthálózatában igen komoly károkat okozó esőzésekkel függ össze.

