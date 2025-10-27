Figyelem: új adathalász csalás terjed

Adathalász SMS-ben élnek vissza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével - közölte az alapkezelő hétfőn.

A közlemény alapján az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nevében

"NEAK TAJ kártya megerősítése" tárgyában SMS-eket kézbesítettek.

Az SMS-ben tört magyarsággal lejárt TAJ-kártyáról értesítik a fogadó felet - tették hozzá.

Az alapkezelő azt kérte, hogy az üzenetet senki ne nyissa meg, az félrevezető spam-üzenet, nem a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származik.

Hangsúlyozták, hogy

a NEAK semmilyen formában nem küld SMS-t ügyfeleinek,

főleg nem lejárt TAJ-kártyáról, tekintve, hogy tb-azonosítójelet tartalmazó hatósági igazolvány olyan okmány, ami nem jár le.

A szükséges intézkedéseket megtették - áll a közleményben.

