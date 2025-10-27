  • Megjelenítés
Figyelem: új adathalász csalás terjed
Gazdaság

Figyelem: új adathalász csalás terjed

MTI
Adathalász SMS-ben élnek vissza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével - közölte az alapkezelő hétfőn.

A közlemény alapján az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nevében

"NEAK TAJ kártya megerősítése" tárgyában SMS-eket kézbesítettek.

Az SMS-ben tört magyarsággal lejárt TAJ-kártyáról értesítik a fogadó felet - tették hozzá.

Az alapkezelő azt kérte, hogy az üzenetet senki ne nyissa meg, az félrevezető spam-üzenet, nem a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származik.

Hangsúlyozták, hogy

a NEAK semmilyen formában nem küld SMS-t ügyfeleinek,

főleg nem lejárt TAJ-kártyáról, tekintve, hogy tb-azonosítójelet tartalmazó hatósági igazolvány olyan okmány, ami nem jár le.

A szükséges intézkedéseket megtették - áll a közleményben.

Kapcsolódó cikkünk

„Láttuk, hogy tömeges inaktív profil lép be, vásárol, chatel” – ádáz küzdelem zajlik az adathalász botok ellen

Figyelmeztet az MVM: egyre több az adathalász üzenet, így lehet könnyen felismerni

Védelem az online csalások ellen: már minden tizedik magyar egyszer használatos kártyával fizet

Ezekkel az újabb álcákkal lopják a magyarok pénzét

Ezekkel a módszerekkel csapolják le a bankszámlákat a csalók

Figyelem: új csalás terjed a Facebookon!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
cigaretta-dohány-dohánytermék-dohányzás-egészség-feketepiac-jövedéki-adó
Gazdaság
Lecsapott a NAV: nem mindennapi találatot jelentettek
Pénzcentrum
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility