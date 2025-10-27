Fontos könnyítésre hívja fel a figyelmet a NAV

Júliustól él az a könnyítés, amely szerint évente egyszer, a bírság megfizetésével kérheti törlését az érintett vállalkozás a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvános listájáról; az adóhivatal honlapján hétfőtől elérhető a részletszabályokat összefoglaló tájékoztató - hívta fel a figyelmet legfrissebb közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A NAV közleménye szerint július óta van már lehetőség arra, hogy a vállalkozások évente egyszer, a bírság kiegyenlítését követően kérjék a be nem jelentett dolgozókat foglalkoztató cégeket tartalmazó nyilvános lista adatainak törlését.

Emlékeztettek:

azt a vállalkozást, amely nem jelenti be alkalmazottját és szerepel a listán, automatikus kizárják a költségvetési forrásokból finanszírozott pályázatokból.

Júliustól már 32 adózó kérelmezte a közzététel kiváltását. A kérelmezők mindegyikénél teljesültek a jogszabályi feltételek, és befizették az összesen több mint 100 millió forintnyi bírságot, így a NAV törölte a cégeket a közzétételi listáról.

A munkavállalók bejelentésének elmulasztását a NAV kiemelten szankcionálja, tekintettel arra, hogy az illegális foglalkoztatás nemcsak a tisztességes vállalkozások és a költségvetés érdekét sérti, hanem a munkavállalók jogait is - hívták fel a figyelmet.

A szabályszegők kétmillió forintos bírságot kockáztatnak, valamint az üzlet bezárását és kizárást a kedvezményes adózási módokból.

A bejelentést elmulasztó vállalkozás adatait a NAV nyilvánosságra hozza a honlapján, és az adatok csak két év elteltével kerülhetnek le onnan. Amíg szerepelnek a listán, esélyük sincs a költségvetési forrásból finanszírozott pályázatokon - ismertette az adóhivatal.

A NAV továbbra is fellép az adóügyi jogsértések ellen, ugyanakkor lehetőséget kínál arra is, hogy a vállalkozások éljenek a szankció megváltásának lehetőségével. Az új jogintézményt részletesen ismertető tájékoztató már elérhető a NAV honlapján - olvasható a közleményben.

