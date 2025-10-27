Gázolt a vonat Balatonföldvárnál, buszos pótlásra kell számítani a balatoni vonalon utazóknak

A 16:30-kor a Déli pályaudvarról indult Balaton InterCity gázolt halálra egy embert Balatonföldvárnál egy gyalogos átjáróban.

A gázolás miatt Szántód és Balatonszárszó között nem közlekedhetnek a vonatok, helyettük pótlóbuszok szállítják az utasokat, így hosszabb menetidőre kell számítani.

A vonatok Budapest felől Siófokon, Nagykanizsa/Keszthely felől Balatonszemesen fordulnak. Siófok és Balatonszemes között pótlóbuszok közlekednek

– tette közzé a MÁV.