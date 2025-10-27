Ijesztő szélvihar csap le hamarosan

  • Megjelenítés
Hétfő estétől extrém erős, helyenként közel 150 km/h-s széllökések csapnak le az Alpok csúcsaira, beleértve a magyar túrázók körében népszerű keleti hegytömböket is. A viharos szél nemcsak életveszélyes helyzeteket idézhet elő a magashegyekben, hanem -10 fok alatti hőérzetet is okozhat – mindez a Közép-Európa fölé húzódó poláris futóáramlás hatására, írja a The Weather on Maps.

A helyzet ezen felül azért különösen veszélyes, mert a szélsebesség erősen növekszik a magassággal, a síkvidéken vagy völgyekben uralkodó szélviszonyokból kiindulva téves biztonságérzetünk lehet egy esetleges magashegyi túrára készülve.

A magaslégkörben egész pontosan egy futóáramlás, a poláris jet húzódik Közép-Európa fölé. Ez a szélcsatorna biztosítja a gyakori frontátvonulást, valamint a magasabb légrétegekben a viharos szelet. Az év ezen szakában a gyenge besugárzás miatt főleg éjjel gyakran alakul ki ún. hideg légtó a völgyekben, hegyközi medencékben, a nyugati széllel érkező enyhébb légtömeg pedig egyszerűen elsiklik ezek fölött. A szélmaximum térkép ezért szinte leképezi a domborzatot - lilás színnel jelennek meg a magaslatok, ahol viharos szél fúj, míg citromsárgával a nyugodtabb völgyek, hegyközi medencék.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

