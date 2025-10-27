Ijesztő szélvihar csap le hamarosan

40 m/s-os, tehát

közel 150 km/h-s széllökések várhatók hétfő estétől az Alpok csúcsain,

ideértve a magyarok által gyakran látogatott keleti tömböket is. Ez már bőven elég ahhoz, hogy egy túrázót egy óvatlan pillanatban szó szerint “levegyen a lábáról”, és kellemetlen, -10 fok alatti hőérzetet teremtsen.

A helyzet ezen felül azért különösen veszélyes, mert a szélsebesség erősen növekszik a magassággal, a síkvidéken vagy völgyekben uralkodó szélviszonyokból kiindulva téves biztonságérzetünk lehet egy esetleges magashegyi túrára készülve.

A magaslégkörben egész pontosan egy futóáramlás, a poláris jet húzódik Közép-Európa fölé. Ez a szélcsatorna biztosítja a gyakori frontátvonulást, valamint a magasabb légrétegekben a viharos szelet. Az év ezen szakában a gyenge besugárzás miatt főleg éjjel gyakran alakul ki ún. hideg légtó a völgyekben, hegyközi medencékben, a nyugati széllel érkező enyhébb légtömeg pedig egyszerűen elsiklik ezek fölött. A szélmaximum térkép ezért szinte leképezi a domborzatot - lilás színnel jelennek meg a magaslatok, ahol viharos szél fúj, míg citromsárgával a nyugodtabb völgyek, hegyközi medencék.

