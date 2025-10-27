Egy tőlünk északra elhelyezkedő ciklon hatásár
a ma este még hideg légtömegek érkeznek hazánkba, majd holnaptól már a nyugatias áramlással melegebb levegő érkezik Magyarországra.
Hétfőn az éjszaka első felében még sok felé felhős lesz az ég, hajnalra azonban az ország legnagyobb részében derült lesz az idő, így csapadék kialakulása sem valószínű. A szél élénk, helyenként erős lesz, a Nyugat és Délnyugat-Dunántúlon, valamint az észak-keleti völgyekben azonban a mérsékelt légmozgás miatt ködképződésre is van kilátás. A legalacsonyabb hőmérséklet 5 és 9 Celsius-fok között alakul majd.
Holnap napközben hosszabb rövidebb időre mindenhol kisüt majd a nap, míg nem a front felhőzete el nem éri hazánkat. A csúcshőmérséklet 11 és 18 Celsius-fok között alakul majd, a legmelegebb pedig a középső országrészben és a Dél-Alföldön várható. Kedden csak elvétve alakulhat ki záporeső, a légmozgás pedig sokfelé megerősödhet, különösen a magasabban fekvő tájakon.
Szerdától tartósabban déliesre fordul az áramlás, így melegebb légtömegek érkeznek majd Magyarországra.
A hét második felében, a hőmérséklet egyre több felé haladja majd meg a 20 Celsius-fokot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Itt az időjárás-előrejelzés: néhány napon belül 20 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet Magyarországon
Előtte még frontrendszerek érkeznek.
Még tovább fonódhat a fonódó villamos Budán – Térképen a tervek
Karácsony Gergely és Vitézy Dávid közösen nyújtotta be az előterjesztést.
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Konkrét számot mondott be Zelenszkij az orosz veszteségekről – Ha ez igaz, tényleg bajban van Putyin
Az ukrán elnök szerint Tomahawkokkal lehetne nyomást gyakorolni Oroszországra.
Vége a döbbenetes állampapír-rohamnak – csak a sztárokra ugranak a befektetők
Jön fel a MÁP Plusz, mint a talajvíz.
Vagyonadó vagy bukás: ultimátumot kapott a francia miniszterelnök
A szocialisták söpörhetik el végleg a kormányfőt.
Azt mondják, elintézték Trump elit bevetési egységét: láncra verték a CIA kommandósait
Venezuela nagyon próbálja kontroll alatt tartani a gyorsan eszkalálódó helyzetet.
Több kortárs műtárgyat veszünk, az összforgalom mégis csökkent a nemzetközi piacon
A csúcsszegmensben igen komoly a visszaesés.
Megjelent a közalkalmazottak otthontámogatásáról szóló jogszabálytervezet
A társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetből kiderül, hogy kik, mikortól, milyen feltételekkel kaphatják meg a legfeljebb évi nettó 1 millió forint összegű lakáscélú támogat
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora, a magyar gazdaságot azonban nem meggyengítik, hanem termelékenysége és minősége javítá
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.