Itt az időjárás-előrejelzés: néhány napon belül 20 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet Magyarországon

a ma este még hideg légtömegek érkeznek hazánkba, majd holnaptól már a nyugatias áramlással melegebb levegő érkezik Magyarországra.

Hétfőn az éjszaka első felében még sok felé felhős lesz az ég, hajnalra azonban az ország legnagyobb részében derült lesz az idő, így csapadék kialakulása sem valószínű. A szél élénk, helyenként erős lesz, a Nyugat és Délnyugat-Dunántúlon, valamint az észak-keleti völgyekben azonban a mérsékelt légmozgás miatt ködképződésre is van kilátás. A legalacsonyabb hőmérséklet 5 és 9 Celsius-fok között alakul majd.

Holnap napközben hosszabb rövidebb időre mindenhol kisüt majd a nap, míg nem a front felhőzete el nem éri hazánkat. A csúcshőmérséklet 11 és 18 Celsius-fok között alakul majd, a legmelegebb pedig a középső országrészben és a Dél-Alföldön várható. Kedden csak elvétve alakulhat ki záporeső, a légmozgás pedig sokfelé megerősödhet, különösen a magasabban fekvő tájakon.

Szerdától tartósabban déliesre fordul az áramlás, így melegebb légtömegek érkeznek majd Magyarországra.

A hét második felében, a hőmérséklet egyre több felé haladja majd meg a 20 Celsius-fokot.

