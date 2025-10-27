  • Megjelenítés
Kúriai döntés söpörte el a fizetős parkolást: fellélegezhetnek a lakosok
Gazdaság

Kúriai döntés söpörte el a fizetős parkolást: fellélegezhetnek a lakosok

Portfolio
A Kúria jogerős határozatával törvénysértőnek minősítette és megsemmisítette Tatabánya fizetőparkolási rendeletét; a megsemmisítés 2025. november 30-án lép hatályba. Az önkormányzatnak nyolc napon belül tájékoztatnia kell a lakosságot a döntésről, írja a Világgazdaság.

A Kúria döntése véget vetett a hónapok óta tartó vitának:

Tatabánya megyei jogú város fizetőparkolási rendelete más jogszabályba ütközik, ezért a testület megsemmisítette.

A Köf.5.025/2025/8. számú kúriai határozat kimondja, hogy a nyár végén megszavazott parkolási rendszer jogszabálysértő. Ennek megfelelően a rendelet 2025. november 30-án veszti hatályát, ami a jelenlegi parkolási rendszer felszámolását vetíti előre a városban.

Szücsné Posztovics Ilona polgármesternek és az önkormányzatnak

a határozat kézhezvételét követően nyolc napon belül tájékoztatnia kell a lakosságot.

A városvezetésnek mielőbb ismertetnie kell, mi lesz a parkolási rend sorsa a rendelet megszűnése után.

A szabályozás jövője egyelőre bizonytalan. A tervek szerint az október 30-án tartandó közgyűlés napirendjén szerepel a kérdés, ahol a polgármester várhatóan részletes tájékoztatást ad a helyzetről és a lehetséges megoldásokról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
argentina peso
Gazdaság
Az USA és a befektetők is ünneplik a láncfűrészes elnök győzelmét
Pénzcentrum
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility