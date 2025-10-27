Kúriai döntés söpörte el a fizetős parkolást: fellélegezhetnek a lakosok

A Kúria döntése véget vetett a hónapok óta tartó vitának:

Tatabánya megyei jogú város fizetőparkolási rendelete más jogszabályba ütközik, ezért a testület megsemmisítette.

A Köf.5.025/2025/8. számú kúriai határozat kimondja, hogy a nyár végén megszavazott parkolási rendszer jogszabálysértő. Ennek megfelelően a rendelet 2025. november 30-án veszti hatályát, ami a jelenlegi parkolási rendszer felszámolását vetíti előre a városban.

Szücsné Posztovics Ilona polgármesternek és az önkormányzatnak

a határozat kézhezvételét követően nyolc napon belül tájékoztatnia kell a lakosságot.

A városvezetésnek mielőbb ismertetnie kell, mi lesz a parkolási rend sorsa a rendelet megszűnése után.

A szabályozás jövője egyelőre bizonytalan. A tervek szerint az október 30-án tartandó közgyűlés napirendjén szerepel a kérdés, ahol a polgármester várhatóan részletes tájékoztatást ad a helyzetről és a lehetséges megoldásokról.

