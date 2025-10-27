Nem várt jó hír érkezett Németországból

Októberben ismét javult a német üzleti hangulat: az Ifo üzleti klímaindexe 87,7 pontról 88,4 pontra emelkedett, felülmúlva a várakozásokat.

A hétfőn közzétett adatok szerint az Ifo intézet mutatója szeptemberi 87,7-ről októberben 88,4 pontra nőtt. A Reuters által megkérdezett elemzők átlagosan 88,0 pontot vártak.

Klaus Wohlrabe, a felmérés vezetője szerint a német vállalatok még nem mondtak le a fellendülésről,

az iparban, az építőiparban és a szolgáltatásokban pedig egyaránt javultak a kilátások.

Az ipari megrendelésekben is látszik némi remény: úgy tűnik, megállt a korábbi visszaesés.

Az Ifo felmérése szerint a cégek a jelenlegi üzleti helyzetükkel kevésbé elégedettek,

ugyanakkor a következő hónapokra vonatkozó várakozásaik javultak.

A javuló kilátások ellenére Németország gazdasága nehezen talál új lendületre. A gazdaság a második negyedévben negyedéves alapon 0,3 százalékkal zsugorodott, miután a kereskedelmi háború jelentősen gyengítette az exportkeresletet. A kormány az idei évre mindössze 0,2 százalékos növekedést vár. Jövőre 1,3 százalék, 2027-ben pedig 1,4 százalék lehet a gazdaság bővülése, amit a szakértők szerint leginkább az állami kiadások támogatnak.

