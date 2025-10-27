Olyan találkozóra kerül sor, amibe beleremeghetnek a pénzpiacok

Bár a hét még úgy indult, hogy nemsokára Budapesten lehet az amerikai és az orosz elnök találkozója az orosz-ukrán háborúról, azota Trump elnök kijelentette, hogy csak akkor hajlandó tárgyalni, ha lát esélyt a megegyezére.
Az USA-ban továbbra sincs megegyezés a kormányzati leállással kapcsolatban,
annak ellenére, hogy hét közben megjelentek olyan hangok, hogy közel lehet a kompromisszum a két párt részéről. Pénteken közzétették az amerikai inflációs adatot, ahol kiderült, hogy az infláció a várakozásoknál kisebb mértékben emelkedett.
