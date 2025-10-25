Elárulta Donald Trump: ekkor fog találkozni Vlagyimir Putyinnal a békecsúcs keretében

Tudnom kell, hogy megállapodást fogunk kötni, nem fogom az időmet pazarolni
- mondta Donald Trump újságíróknak Katar fővárosában, Dohában.
A mai nap során az Egyesült Államokban tárgyalt egyebek mellett az ukrajnai háború lezárásáról is Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különleges megbízottja. Az előzetes tervek szerint Vlagyimir Putyin befektetési ügyekért és gazdasági együttműködésért felelős különleges megbízottja többek között Steve Witkoff-fal, Trump különleges megbízottjával tárgyalt.
Az orosz diplomata pénteken a Fox News és a CNN hírtelevízióknak adott interjúkban arról tájékoztatott, hogy
az ukrajnai háború rendezésének diplomáciai eszközeiről tárgyal az Egyesült Államokban.
A CNN-nek azt a meggyőződését hangoztatta, hogy Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna közel áll a "diplomáciai megoldáshoz" a háborút tekintve, és kijelentette, hogy a Trump és Putyin között Budapesten tervezett találkozó nem került le a napirendről, de később valósulhat meg.
Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal
