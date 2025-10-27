Óriási győzelmet aratott a láncfűrészes elnök a kritikus választáson

Várakozáson felüli eredményt ért el Javier Milei argentin elnök pártja az időközi parlamenti választásokon, szinte szabad utat kapva ezáltal a kemény megszorító politikán alapuló gazdaságpolitikai reform folytatásához.

Javier Milei argentin elnök pártja 40,8 százalékos szavazati aránnyal nyerte a vasárnapi időközi választásokat az alsóházban. A peronista ellenzék a szavazatok több mint 90 százalékának összeszámlálása után mindössze 24,5 százalékot kapott. Ez azt jelenti, hogy Milei pártja 64 mandátumot kap, míg a peronisták 31 mandátumot.

Az eredmény egyértelmű győzelemnek számít Milei számára, és támogatást jelent a gazdaságpolitikai reform folytatásához.

Az argentinok megmutatták, hogy nem akarnak visszatérni a kudarcot vallott modellhez

- mondta Milei a támogatói előtt egy Buenos Aires-i szállodában, miután az eredmények ismertté váltak. Az elnök kabinetátalakítást is fontolgat, amelyben a középutas PRO párt tagjai is szerepelhetnek.

Sokan hajlandóak voltak adni a kormánynak még egy esélyt

- mondta Gustavo Cordoba, az argentin Zuban Cordoba elemző cég igazgatója.

Meglátjuk, mennyi időt ad az argentin társadalom az argentin kormánynak. De a győzelem vitathatatlan, megkérdőjelezhetetlen.

Cordoba szerint Milei kormánya úgy tűnik, megszerezte a képviselőházban a szükséges egyharmadnyi mandátumot, hogy a jövőben a kongresszus ne tudja megsemmisíteni az elnök vétóit. Az elmúlt néhány hónapban az ellenzék több olyan kiadási törvényjavaslatot is megsemmisített, amivel Milei szerint veszélyeztették az ország költségvetési egyensúlyát.

Az eredmény még a legoptimistább Milei-támogatók reményeit is felülmúlja. Ezzel az eredménnyel Milei könnyedén meg tudja védeni rendeleteit és vétóit a kongresszusban

- mondta Marcelo Garcia, az amerikai kockázati tanácsadó cég, a Horizon Engage amerikai igazgatója, hozzátéve, hogy a szövetségesek még inkább motiváltak lesznek a győztes elnök támogatására.

A választási részvétel körülbelül 68 százalékos volt, az elmúlt évtizedek legalacsonyabbja, amely Maria Laura Tagina, a Universidad Nacional de San Martin politológusa szerint a kormányzati fáradtság és korrupt botrányok hatását tükrözi. Milei maga történelmi napnak nevezte az eseményt, és a reformok folytatását ígérte, miközben koalíciós együttműködésre is hajlandóságot mutatott.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump korábban arra utalt, hogy Argentína pénzügyi támogatását Milei választási sikeréhez köti: az adminisztráció korábban már megállapodott egy 20 milliárd dolláros devizaswap ügyletről a dél-amerikai országgal, amelyet egy szintén 20 milliárd dollár értékű kötvénypiaci mentőcsomag is követhet, ha Milei társadalmi támogatottsága helyreáll. A tegnapi választások eredmények fényében úgy tűnik, ez megtörtént.

Az amerikai kormány visszafogott kommentárja ellenére a Horizon Engage szakértői szerint

Milei győzelme enyhítheti a gazdasági bizonytalanságot és előmozdítja a további deregulációs és kormányzati pénzügyi intézkedéseket.

A nemzetközi befektetők pozitívan fogadták a választási eredményt. Különösen a kormány azon teljesítményét értékelik nagyra, hogy letörte a gazdaságot korábban sújtó inflációt, miközben költségvetési többletet ért el és átfogó deregulációs intézkedéseket hozott.

A Corpay, az UBS, az Annex Wealth Management és a Bannockburn Capital Markets elemzései kiemelték, hogy

Milei most már politikai tőkét szerzett a strukturális reformok felgyorsításához, bár figyelmeztettek a gazdaság mélyebb problémáira is.

A Stimson Center elemzése felhívja a figyelmet arra, hogy Milei eddig rendeleti úton kormányzott, ami bizonytalanságot okozott a befektetők körében, ám most esélyt kapott az átfogóbb gazdasági reformokra.

Forrás: MTI

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images