Pimasz botrány bukott ki Ankarában, jöhetnek a szankciók

Az elvégzett belső vizsgálat 571 bíróra terjedt ki, ennek során kiderült, hogy
"371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadnak".
Elszántak vagyunk, hogy megtisztítsuk a labdarúgást a korrupció minden megnyilvánulásától. Nem fogunk kivételt tenni
– jelentette ki sajtónyilatkozatában Ibrahim Haciosmanoglu, aki azt ígérte, hogy a megfelelő intézkedések meghozatala "már ma elkezdődik".
Az érintett játékvezetők közül
tíz több mint 10 000, egyikük egymaga 18 227 fogadást kötött, 42 játékvezető pedig több mint 1000 labdarúgó-mérkőzésre fogadott.
Az elnök kitért rá, hogy 22 bíró - hét játékvezető és 15 asszisztens - nemzeti bajnokságban, "felső szinten" tevékenykedik, ugyanakkor nem nevezte meg őket, és arra sem tért ki, hogy bárki közülük fogadott volna olyan mérkőzésre, amelyen közreműködött.
Arra reagálva, hogy a török játékvezetőkkel szemben rendszeresen felmerülnek részrehajlásra vonatkozó vádak, a szövetség 2024 tavaszától az élvonal, a Süper Lig mérkőzésin külföldiekre bízza a VAR-rendszer működtetését. Februárban külföldi játékvezetője volt a Galatasaray és a Fenerbahçe rangadójának.
A címlapkép illusztráció.
