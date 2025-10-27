  • Megjelenítés
Szándékos gyújtogatás történt a francia vasúton: számos járatot töröltek
Gazdaság

Szándékos gyújtogatás történt a francia vasúton: számos járatot töröltek

MTI
Kábelelrongálás miatt jelentős fennakadások voltak hétfőn a nagysebességű vonatok (TGV) közlekedésében Franciaország délkeleti részén: számos járatot töröltek, utasok rekedtek állomásokon.

Kábelrongálás okozott komoly zavarokat hétfőn a délkelet-franciaországi nagysebességű vasúti hálózaton:

több TGV-járatot törölni kellett, és sok utas a pályaudvarokon rekedt.

Szándékosan gyújtották fel a vasúti kábeleket Valence településtől délre - jelezte Philippe Tabarot közlekedési miniszter az X-en.

Az állami vasúttársaság, az SNCF tájékoztatása szerint a javítási munkálatok késő estig tartanak, a menetrendszerű közlekedés kedden állhat helyre.

A zavarok mintegy száz TGV-t érintettek.

Több nagysebességű vonatjáratot töröltek Párizs és az ország déli része között Marseille, Montpellier vagy Nizza felé.

A fennakadások viszont nem érintik a Párizs és a középkeleti Lyon közötti vonalat.

A Párizsból a déli városokba induló valamennyi vonatot törölték hétfő délután 1 óráig, míg a másik irányban, Délkelet-Franciaországból Párizs, Lyon vagy Strasbourg felé tartó vonatok akár ötórás késést is jeleztek. A lyoni Part-Dieu pályaudvaron a Marseille felé tartó vonatok, valamint a Luxemburgba vagy a nyugati Le Havre-ba egyáltalán nem indultak szerelvények, míg a Marseille-ből Brüsszel felé tartó vonat ötórás késést jelzett.

