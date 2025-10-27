  • Megjelenítés
Trump kimondta, amire a befektetők vártak
Gazdaság

Trump kimondta, amire a befektetők vártak

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök szerint legkésőbb az év végéig megszülethet a döntés a Federal Reserve következő elnökéről. A lehetséges jelöltek köre Scott Bessent pénzügyminiszter szerint öt főre szűkült, a politikus pedig Hálaadás után tervezi Trump elé terjeszteni a végleges listát.

Az Egyesült Államok elnöke az Air Force One fedélzetén jelen lévő újságíróknak úgy fogalmazott:

Talán az év végére döntünk a Fedről.

Scott Bessent pénzügyminiszter korábban azt nyilatkozta, hogy

a kiválasztás jelenleg a második körnél tart, és reméljük, hogy közvetlenül Hálaadás után erős jelöltlistát tudunk az elnök elé terjeszteni.

Bessent elmondása szerint a jelöltek köre az alábbi öt főre szűkült:

  • Kevin Hassett, Trump egyik tanácsadója,
  • Kevin Warsh, a Fed korábbi kormányzója
  • Christopher Waller, a Fed jelenlegi kormányzója,
  • Michelle Bowman, a felügyeletért felelős alelnök, valamint
  • Rick Rieder, a BlackRock vezetője.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
cigaretta-dohány-dohánytermék-dohányzás-egészség-feketepiac-jövedéki-adó
Gazdaság
Lecsapott a NAV: nem mindennapi találatot jelentettek
Pénzcentrum
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility