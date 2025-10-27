Trump kimondta, amire a befektetők vártak

Donald Trump amerikai elnök szerint legkésőbb az év végéig megszülethet a döntés a Federal Reserve következő elnökéről. A lehetséges jelöltek köre Scott Bessent pénzügyminiszter szerint öt főre szűkült, a politikus pedig Hálaadás után tervezi Trump elé terjeszteni a végleges listát.

Az Egyesült Államok elnöke az Air Force One fedélzetén jelen lévő újságíróknak úgy fogalmazott:

Talán az év végére döntünk a Fedről.

Scott Bessent pénzügyminiszter korábban azt nyilatkozta, hogy

a kiválasztás jelenleg a második körnél tart, és reméljük, hogy közvetlenül Hálaadás után erős jelöltlistát tudunk az elnök elé terjeszteni.

Bessent elmondása szerint a jelöltek köre az alábbi öt főre szűkült:

Kevin Hassett , Trump egyik tanácsadója,

, Trump egyik tanácsadója, Kevin Warsh , a Fed korábbi kormányzója

, a Fed korábbi kormányzója Christopher Waller , a Fed jelenlegi kormányzója,

, a Fed jelenlegi kormányzója, Michelle Bowman , a felügyeletért felelős alelnök, valamint

, a felügyeletért felelős alelnök, valamint Rick Rieder, a BlackRock vezetője.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images